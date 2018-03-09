Репетитору, которая била детей, грозит уголовная ответственность

В Сети появилось видео, как женщина-репетитор "учит" ребенка с помощью ударов. Полиция выяснила, кто она и откуда.

Вот так женщина "учила" детей скриншот

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Полиция Одесской области начала расследование по факту обнародованного в Сети видео, на котором женщина-репетитор бьет учеников.

В ходе проверки информации правоохранители выяснили, что это произошло еще 2016 году на территории Беляевского района. Работники полиции установили личность правонарушителя. Женщина призналась в содеянном.

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Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 126 (побои и истязания) Уголовного кодекса Украины.

Согласно закону, подобные действия наказываются штрафом до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан (850 гривен) или общественными работами на срок до 200 часов, или исправительными работами на срок до одного года.

Следствие продолжается.

Напомним, что в феврале Апелляционный суд Львовской области оставил в силе приговор Франковского райсуда и тем самым обязал бывшую учительницу по физкультуре львовской школы-интерната №1 выплатить 300 тысяч гривен семье 9-летнего ученика, который выпал с третьего этажа и погиб.

