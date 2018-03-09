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Взрыв в Донецке: погибли два человека

Комментариев: 2
По предварительным данным, взорвалась граната. Двое погибли, шесть человек получили ранения.
В Донецке взорвали гранату
В Донецке взорвали гранату
zbroya.info

В пятницу, 9 марта, в Кировском районе Донецка произошел взрыв, в результате которого погибли два человека.

Об этом сообщает сайт сепаратистов ДАН.

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Собеседник добавил, что в результате взрыва получили ранения шесть человек. По предварительным данным, взорвалась граната.

Информация об обстоятельствах уточняется.

Напомним, 5 марта в центре Донецка взорвалась машина. Позже стало известно, что гранату взорвал бывший возлюбленный девушки, которая погибла в результате взрыва.

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Теги: Донецк, ДНР, взрыв, сепаратисты, граната
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Комментариев (2)
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Letohradek    09.03.2018, 23:30
Оценка:  +3
Letohradek
Доорались до расии ...
Ruspidor    09.03.2018, 23:30
Оценка:  +2
Ruspidor
Неравнодушные Рубану посылку несли...
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