Взрыв в Донецке: погибли два человека

По предварительным данным, взорвалась граната. Двое погибли, шесть человек получили ранения.

В пятницу, 9 марта, в Кировском районе Донецка произошел взрыв, в результате которого погибли два человека.

Об этом сообщает сайт сепаратистов ДАН.

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Собеседник добавил, что в результате взрыва получили ранения шесть человек. По предварительным данным, взорвалась граната.

Информация об обстоятельствах уточняется.

Напомним, 5 марта в центре Донецка взорвалась машина. Позже стало известно, что гранату взорвал бывший возлюбленный девушки, которая погибла в результате взрыва.