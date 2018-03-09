Взрыв в Донецке: погибли два человека
По предварительным данным, взорвалась граната. Двое погибли, шесть человек получили ранения.
В пятницу, 9 марта, в Кировском районе Донецка произошел взрыв, в результате которого погибли два человека.
Об этом сообщает сайт сепаратистов ДАН.
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Собеседник добавил, что в результате взрыва получили ранения шесть человек. По предварительным данным, взорвалась граната.
Информация об обстоятельствах уточняется.
Напомним, 5 марта в центре Донецка взорвалась машина. Позже стало известно, что гранату взорвал бывший возлюбленный девушки, которая погибла в результате взрыва.