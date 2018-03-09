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В Ровно мужчина застрелился в бизнес-центре Manhattan

Комментариев: 1
Самоубийца выстрелил себе в голову.
Мужчина убил себя в местном фитнес-клубе
Мужчина убил себя в местном фитнес-клубе
rivne1.tv

В пятницу днем, 9 марта, в бизнес-центре Manhattan City Hall покончил жизнь самоубийством 33-летний мужчина. Эту информацию подтвердила полиция.

По предварительной информации от местной полиции, мужчина выстрелил себе в голову из неизвестного самодельного устройства. Как сообщает местный телеканал, шансов выжить у мужчины не было. От “снесло“ полчерепа.

На месте происшествия работали следственно-оперативная группа, эксперты и патрульная полиция.

Напомним, 8 марта в Москве в одном из торговых центов мужчина ударил себя ножом. Это засняла камера наблюдения.

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Комментариев (1)
Strv-003-3    09.03.2018, 23:30
Оценка:  +2
Strv-003-3
{От “снесло“ полчерепа. } - БМ это что такое ? { От “снесло“ полчерепа.} - вас кто на работу принимает ?
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