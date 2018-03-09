В Ровно мужчина застрелился в бизнес-центре Manhattan
Самоубийца выстрелил себе в голову.
В пятницу днем, 9 марта, в бизнес-центре Manhattan City Hall покончил жизнь самоубийством 33-летний мужчина. Эту информацию подтвердила полиция.
По предварительной информации от местной полиции, мужчина выстрелил себе в голову из неизвестного самодельного устройства. Как сообщает местный телеканал, шансов выжить у мужчины не было. От “снесло“ полчерепа.
На месте происшествия работали следственно-оперативная группа, эксперты и патрульная полиция.
Напомним, 8 марта в Москве в одном из торговых центов мужчина ударил себя ножом. Это засняла камера наблюдения.