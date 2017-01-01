За метание коктейля Молотова Левченко нужно привлечь к уголовной ответственности – блогер

По мнению блогера, правоохранители должны подать представление о снятии с Левченко депутатской неприкосновенности.

Метнув коктейль Молотова в сотрудников коммунального предприятия, Левченко действовал, как террорист и должен быть привлечен к уголовной ответственности. Об этом на своей странице в Facebook написал политический эксперт, блогер Владимир Макаровский.

“Никогда такого не было – и вот опять. Народный депутат Юрий Левченко снова “отличился“. В который раз действует не как народный избранник, представитель, на секундочку, законодательной власти, а как экстремист. Даже как террорист – потому что сознательно подвергать жизни других людей опасности – не что иное, как террор! А все почему? Потому что в прошлый раз, когда он в октябре 2017-го зажег дымовую шашку прямо в зале Верховной рады, ему ничего не было. Пальчиком пожурили – и ладно. И до того ему все выходки сходили с рук“, – отметил блогер.

Он напомнил, что сегодня, 9 марта, Юрий Левченко метнул бутылку с зажигательной смесью в коммунальщиков, выполнявших свою работу по сносу незаконных гаражей.

“И вот на сей раз этот Левченко метнул коктейль Молотова в коммунальщиков, демонтировавших незаконные гаражи в Шевченковском районе. Ребята из КП Киевблагоустрий выполняли свою работу, действовали на основании закона, а тут эта “обезьяна с гранатой“ – это я еще мягко выражаюсь, простите», – написал Макаровский.

По его мнению, правоохранители обязаны отреагировать на инцидент и подать представление о снятии с Левченко депутатской неприкосновенности и привлечении его к ответственности.

“Слава богу, в результате никто из коммунальщиков не пострадал. Но если опять спустить дело на тормозах, проигнорировать, кто знает – что он выкинет в следующий раз? Мы так и будем ждать, пока будут реальные пострадавшие, нам нужны жертвы? Ау, Генпрокуратура, Нацполиция, СБУ наконец! Я уже не прошу – я требую подать в парламент представление на снятие с Юрия Левченко неприкосновенности и привлечение его к уголовной ответственности. Андрій Парубій, вмешайтесь в ситуацию – в конце концов, это ваша парафия. Нельзя допустить, чтобы нас терроризировали, прикрываясь неприкосновенностью!“, – заключил эксперт.