Чиновник Нацполиции устроил стрельбу в поезде

В прибывающем на Одесский железнодорожный вокзал в поезде Одесса-Киев произошел конфликт с применением оружия. Коллеги полицейского из Одесского облуправления хотят избежать огласки, и пытаются найти его оружие.

В поезде Одесса-Николаев сотрудник Управления защиты экономики в Сумской области Департамента защиты экономики Нацполиции устроил стрельбу. Об этом сообщает Odessa.net.ua со ссылкой на собственные источники в пятницу, 9 марта.

Инцидент произошел перед самым прибытием поезда на вокзал – чиновник выяснял отношения с кем-то из пассажиров поезда. В ходе конфликта он достал травматический пистолет и открыл стрельбу. Отмечается, что чиновник был пьян и не смог самостоятельно покинуть поезд на вокзале и уехал на "отстой".

Проспавшись, мужчина заметил пропажу пистолета.

"Пьяного полицейского чина пытаются "отмазать" сотрудники Одесского управления внутренней безопасности и стараются избежать огласки подробностей конфликта. Кроме того, на данный момент они пытаются найти его оружие", – пишет СМИ.

Ранее в центре Киева неизвестные совершили выстрел из гранатомета в помещение ресторана.