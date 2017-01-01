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Чиновник Нацполиции устроил стрельбу в поезде

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В прибывающем на Одесский железнодорожный вокзал в поезде Одесса-Киев произошел конфликт с применением оружия. Коллеги полицейского из Одесского облуправления хотят избежать огласки, и пытаются найти его оружие.
Мужчина выяснял отношения в вагоне прибывающего на вокзал Одессы поезда
Мужчина выяснял отношения в вагоне прибывающего на вокзал Одессы поезда
Думская

В поезде Одесса-Николаев сотрудник Управления защиты экономики в Сумской области Департамента защиты экономики Нацполиции устроил стрельбу. Об этом сообщает Odessa.net.ua со ссылкой на собственные источники в пятницу, 9 марта.

Инцидент произошел перед самым прибытием поезда на вокзал – чиновник выяснял отношения с кем-то из пассажиров поезда. В ходе конфликта он достал травматический пистолет и открыл стрельбу. Отмечается, что чиновник был пьян и не смог самостоятельно покинуть поезд на вокзале и уехал на "отстой".

Проспавшись, мужчина заметил пропажу пистолета.

"Пьяного полицейского чина пытаются "отмазать" сотрудники Одесского управления внутренней безопасности и стараются избежать огласки подробностей конфликта. Кроме того, на данный момент они пытаются найти его оружие", – пишет СМИ.

Ранее в центре Киева неизвестные совершили выстрел из гранатомета в помещение ресторана.

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Теги: Поезд, Одесса, стрельба, полиция
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Источник: korrespondent.net

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