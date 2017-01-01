В Сумах при пожаре погибли три человека

Погибшими оказались 54-летний хозяин дома 1964 г.р. и его 61-летний знакомый, личность женщины устанавливается. По предварительным выводам специалистов, вероятная причина возгорания – неосторожность при курении.

В городе Сумы во время ликвидации пожара в жилом доме были обнаружены тела трех человек. Как сообщает пресс-служба ГСЧС, информация о пожаре на улице Лучанской поступила накануне, 8 марта, в 20.03.

На место происшествия были направлены отделение дежурных караулов 1-й и 3-й государственных пожарно-спасательных частей.

"На момент прибытия пожарных, из окон и дверей одного из частей деревянного жилища выходил густой дым. Используя аппараты для защиты органов дыхания, сотрудники ГСЧС попали в горящий дом. При проведении разведки в одной из комнат на полу были обнаружены тела мужчины и женщины. Впоследствии, в задымленной кухне нашли тело еще одного мужчины", - сообщили спасатели.

Погибшими оказались 54-летний хозяин дома 1964 г.р. и его 61-летний знакомый, личность женщины устанавливается. По предварительным выводам специалистов, вероятная причина возгорания – неосторожность при курении.

Ранее в Кировоградской области два человека погибли от угарного газа.

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