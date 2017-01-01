ОБСЕ за сутки насчитала три взрыва на Донбассе

Наблюдатели миссии ОБСЕ на Донбассе за сутки зафиксировали три взрыва в Донецкой области. В Луганской области не произошло ни одного нарушения режима прекращения огня.

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на Донбассе за период с 19:30 7 марта по 19:30 8 марта зафиксировала три взрыва. Об этом говорится в отчете организации от 9 марта.

"В Донецкой области миссия констатировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня, если сравнивать с предыдущим отчетным периодом (зафиксировав, в частности, три взрыва против 19 соответственно)", – сообщили наблюдатели.

В Луганской области миссия не зафиксировала ни одного нарушения режима прекращения огня. В течение предыдущего отчетного периода были зафиксированы два взрыва.

"В подконтрольных правительству районах члены патруля Миссии видели одну бронированную разведывательно-дозорную машину (БРДМ-2) и три боевых машины пехоты (БМП-1), которые стояли в районе н.п. Попасная", – говорится в отчете.

В неподконтрольных правительству районах команда СММ видела два бронетранспортера (БТР-80 и БТР-60), которые стояли возле центра Донецка на территории огороженного автопарка, расположенного на северной стороне автодороги H21. Кроме того, наблюдатели видели два БТР-80, которые двигались возле н.п. Софиевка, и 1 МТ-ЛБ, стоявший в н.п. Веселая Гора.



ОБСЕ за выходные насчитала более 200 взрывов на Донбассе

Ранее сообщалось, что на неконтролируемой территории Донбасса во время патрулирования сотрудники СММ ОБСЕ попали под прицел.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet