Украинский паспорт улучшил позиции в рейтинге самых желанных

Украину выделяют среди пяти государств, которые значительно улучшили свои позиции по сравнению с прошлым годом. Без виз или с упрощенным порядком их выдачи владельцы украинского паспорта могут попасть в 114 стран.

Украинский паспорт занимает 91 место в рейтинге компании Nomad Capitalist, которая оценивает “ценность“ гражданства в 199 странах и территориях мира, передает Радио Свобода.

Украина разделила 91 место с Албанией и улучшила свои позиции по сравнению с 2017 годом, на 21 пункт.

Читай также: Украина улучшила позиции в рейтинге паспортов В рейтинге Nomad Passport Index гражданство оценивается на основе пяти факторов: система налогообложения (30% от общей оценки), безвизовые поездки (50%), общее восприятие государства и граждан миром, возможность иметь двойное гражданство и уровень свободы (последние три – по 10%). В рейтинге Nomad Passport Index гражданство оценивается на основе пяти факторов: система налогообложения (30% от общей оценки), безвизовые поездки (50%), общее восприятие государства и граждан миром, возможность иметь двойное гражданство и уровень свободы (последние три – по 10%).

Без виз или с упрощенным порядком их выдачи владельцы украинского паспорта могут попасть в 114 стран. Украину выделяют среди пяти государств, которые значительно улучшили свои позиции по сравнению с прошлым годом.

В первую пятерку рейтинга вошли Люксембург, Ирландия, Швейцария, Португалия и Швеция.

Россия оказалась на 87 месте, Беларусь – на 127, Молдова – на 90, Грузия – 96. Паспорт США – на 35 месте.

Замыкают список Ливия, Йемен, Эритрея, Ирак и Афганистан.

Напомним, что в мировом рейтинге паспортов, который составлялся на основе количества стран, доступных обладателям паспорта для посещения без визы, Украина заняла 42 место.

Отмечается, что несколько лет подряд паспорт Германии неизменно занимал первое место в мире. Но в феврале 2018 года на первое место переместились Сингапур и Япония с рекордным показателем – безвизовый доступ в 180 стран.



