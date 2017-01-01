Сутки в АТО: три обстрела, один военный погиб
На Донецком направлении боевики дважды применяли стрелковое оружие, обстреляли укрепления украинских военных в районах населенных пунктов Авдеевка и Водяное.
За минувшие сутки, 9 марта, боевики три раза нарушили режим тишины - один боец ВСУ погиб, еще один - получил ранения, сообщает пресс-центр штаба АТО.
"За прошедшие сутки российско-оккупационные войска неоднократно нарушали условия бессрочного прекращения огня в районе АТО, осуществив три обстрела позиций ВСУ. На Луганском направлении противник вел огонь из стрелкового оружия по нашим опорным пунктам возле Станицы Луганской", - говорится в отчете.
На Донецком направлении боевики дважды применяли стрелковое оружие. В частности, противник обстрелял укрепления украинских военных в районах населенных пунктов Авдеевка и Водяное.
Напомним, что АТО переформатируется в операцию Объединенных сил, которую возглавит военное руководство.
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