Итоги 9 марта: Арест Рубана, обвал биткоина

Читай о самых важных и интересных событиях, которые произошли в Украине и мире за минувшие сутки.

Рубан и Савченко в суде УНИАН

Главные новости и события 9 марта:

Еврокомиссия предложила Украине миллиард евро финпомощи

Европейская комиссия утвердила предложение о новой программе макрофинансовой помощи для Украины на сумму до 1 млрд евро для поддержки экономической стабилизации и структурных реформ.

Предложение Еврокомиссии относительно четвертой программы MFA для Украины подлежит утверждению Европейским парламентом и Советом ЕС.

Биткоин рухнул ниже 9000 долларов

Курс криптовалюты биткоин (Bitcoin) продолжает падать и вечером 9 марта опустился ниже 9 тысяч долларов за монету. Как свидетельствуют данные биржи CoinDesk, стоимость криптовалюты составила 8 955,03 доллара за монету.

Ученые NASA испытали робота, который отправится на Марс

Сотрудники космического агентства NASA в Лаборатории реактивного движения протестировали нового робота, которому дали название InSight (Интуиция), вскоре от отправится на Марс.

Для проведения испытаний ученые оборудовали специальную лабораторию, которая имитирует марсианские условия, включая почву и свет. Огни, расставленные по всей лаборатории, калибруют камеры робота, чтобы те впоследствии адаптировались к солнечному свету, который попадает в атмосферу Марса.

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Украина пригласила комиссию ЕС для решения газового конфликта

Министерство энергетики и угольной промышленности официально пригласило в Украину комиссию из Евросоюза для оценки ситуации с дефицитом газа в газотранспортной системе Украины (газового кризиса), который возник 2-3 марта. Об этом сообщила заместитель министра энергетики по вопросам евроинтеграции Наталья Бойко.

Дело Рубана

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Шевченковский районный суд Киева арестовал на два месяца без права внесения залога руководителя Центра освобождения пленных общественной организации Офицерский корпус Владимира Рубана.

Рубан был задержан на блокпосту при попытке ввоза из неподконтрольных территорий Донбасса оружия и боеприпасов. СБУ предъявила ему подозрение в подготовке теракта в Киеве и незаконном хранении оружия.

Следствие считает, что Рубан готовил покушение на президента Петра Порошенко и других политиков, расстрел зданий Верховной Рады и администрации президента для дестабилизации ситуации.

Сам Рубан отвергает все выдвинутые против него обвинения, он считает происходящее организованной операцией спецслужб.

Дело Рубана: перевозка оружия 0:00 / 01:33

В Донецке в результате взрыва погибли два человека

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В Донецке произошел взрыв, в результате которого погибли два человека – мужчина и женщина. По данным сепаратистских СМИ, взрыв произошел в Кировском районе. Ранения получили шесть человек. По предварительным данным, взорвалась граната.

Порошенко вручил Шевченковские премии

Президент Петр Порошенко вручил Национальные премии имени Тараса Шевченко лауреатам 2018 года.

Наградами отметили писательницу Эмму Андиевскую, художника Павла Макова, публициста Сергея Плохия, композитора Викторию Полевую и других.