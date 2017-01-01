Diesel снял рекламу в столовой завода Порошенко
Это уже не первая реклама бренда Diesel, снятая в Киеве. Ранее в ролике бренда одежды появился киевский микрорайон Троещина.
Читай также: Украинка стала героиней рекламного ролика DieselМировой бренд одежды Diesel снял рекламный ролик джинсов в столовой на территории киевского завода “Кузница на Рыбачьем“ (ранее “Ленинская кузница“), сообщает Громадське. Это предприятие принадлежит президенту Украины Петру Порошенко.
Производством ролика занималась команда украинской продакшн-компании Radioaktive Film. В ролике также снялись украинские модели Александра Попруга и Виктория Рогальчук.
Напомним, это уже не первая реклама Diesel, снятая в Киеве. Ранее в ролике бренда одежды появился микрорайон Троещина.
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