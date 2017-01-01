Diesel снял рекламу в столовой завода Порошенко

Это уже не первая реклама бренда Diesel, снятая в Киеве. Ранее в ролике бренда одежды появился киевский микрорайон Троещина.

Рекламу всемирно известного бренда сняли в Украине Кадр из видео

Читай также: Украинка стала героиней рекламного ролика Diesel Мировой бренд одежды Diesel снял рекламный ролик джинсов в столовой на территории киевского завода “Кузница на Рыбачьем“ (ранее “Ленинская кузница“), сообщает Громадське. Это предприятие принадлежит президенту Украины Петру Порошенко. Мировой бренд одежды Diesel снял рекламный ролик джинсов в столовой на территории киевского завода “Кузница на Рыбачьем“ (ранее “Ленинская кузница“), сообщает Громадське. Это предприятие принадлежит президенту Украины Петру Порошенко.

Производством ролика занималась команда украинской продакшн-компании Radioaktive Film. В ролике также снялись украинские модели Александра Попруга и Виктория Рогальчук.

Напомним, это уже не первая реклама Diesel, снятая в Киеве. Ранее в ролике бренда одежды появился микрорайон Троещина.