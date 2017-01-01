В Киеве и Ровно за ночь пострадали 5 полицейских

В обоих случаях нарушители задержаны и помещены в изоляторы временного содержания. В Киеве в сотрудников полиции охраны въехал пьяный водитель.

В течение минувшей ночи во время несения службы в Киеве и Ровно получили травмы сразу пятеро полицейских, сообщил руководитель Национальной полиции Украины Сергей Князев в своем Facebook.

“Сегодня ночью одновременно в г. Киев и г. Ровно получили травмы во время несения службы пятеро полицейских. При похожих обстоятельствах, преследуя правонарушителей, которые намеренно направляли свои машины на таран полицейских автомобилей“, - говорится в сообщении.

Отмечено, что в обоих случаях нарушители задержаны и помещены в изоляторы временного содержания.