В Киеве и Ровно за ночь пострадали 5 полицейских
В обоих случаях нарушители задержаны и помещены в изоляторы временного содержания. В Киеве в сотрудников полиции охраны въехал пьяный водитель.
В течение минувшей ночи во время несения службы в Киеве и Ровно получили травмы сразу пятеро полицейских, сообщил руководитель Национальной полиции Украины Сергей Князев в своем Facebook.
“Сегодня ночью одновременно в г. Киев и г. Ровно получили травмы во время несения службы пятеро полицейских. При похожих обстоятельствах, преследуя правонарушителей, которые намеренно направляли свои машины на таран полицейских автомобилей“, - говорится в сообщении.
Отмечено, что в обоих случаях нарушители задержаны и помещены в изоляторы временного содержания.
Читай также: В Киеве иномарка протаранила авто полицейских“Машину-то мы отремонтируем, будет как новая. А вот какова цена жизни и здоровья полицейских. Повседневная практика, которая становится печальной статистикой“, - подчеркнул Князев.
В Киеве на перекрестке Алишера Навои и Курнатовского произошло ДТП с участием машины полиции охраны.
Читай также: В Киеве в лобовом ДТП погиб полицейскийВ автомобиле Hyundai ехала супружеская пара. По словам женщины, муж сел за руль в состоянии алкогольного опьянения, они возвращались с похорон родственника. От госпитализации пара отказалась.
Жизнь сотрудников полиции пытаются спасти врачи, правоохранители находятся в реанимации.
Напомним, что в центре Киева на пересечении улиц Шелковичная и Институтская 6 марта, около 11:45, президентский кортеж сбил пожилого мужчину.
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