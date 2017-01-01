Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Киеве и Ровно за ночь пострадали 5 полицейских

Комментариев: 0
В обоих случаях нарушители задержаны и помещены в изоляторы временного содержания. В Киеве в сотрудников полиции охраны въехал пьяный водитель.
Полицейские пострадали в ДТП
Полицейские пострадали в ДТП
 
В течение минувшей ночи во время несения службы в Киеве и Ровно получили травмы сразу пятеро полицейских, сообщил руководитель Национальной полиции Украины Сергей Князев в своем Facebook.
 
“Сегодня ночью одновременно в г. Киев и г. Ровно получили травмы во время несения службы пятеро полицейских. При похожих обстоятельствах, преследуя правонарушителей, которые намеренно направляли свои машины на таран полицейских автомобилей“, - говорится в сообщении.
 
Отмечено, что в обоих случаях нарушители задержаны и помещены в изоляторы временного содержания.
 

Читай также: В Киеве иномарка протаранила авто полицейских

“Машину-то мы отремонтируем, будет как новая. А вот какова цена жизни и здоровья полицейских. Повседневная практика, которая становится печальной статистикой“, - подчеркнул Князев. 
 
 
В Киеве на перекрестке Алишера Навои и Курнатовского произошло ДТП с участием машины полиции охраны.
 

Читай также: В Киеве в лобовом ДТП погиб полицейский

В автомобиле Hyundai ехала супружеская пара. По словам женщины, муж сел за руль в состоянии алкогольного опьянения, они возвращались с похорон родственника. От госпитализации пара отказалась.
 
 
Жизнь сотрудников полиции пытаются спасти врачи, правоохранители находятся в реанимации.
 
Напомним, что в центре Киева на пересечении улиц Шелковичная и Институтская 6 марта, около 11:45, президентский кортеж сбил пожилого мужчину.
Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: ДТП, полиция, полицейские, Национальная полиция, Андрей Князев, патрульная полиция, новая полиция Украины, ДТП с полицией
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь