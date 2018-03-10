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Первый день Паралимпиады: украинцы выиграли 5 медалей

Комментариев: 3
На Паралимпийских играх в Пхенчхане украинские спортсмены уже завоевали золотую, серебряную и три бронзовые медали.
Виталий Лукьяненко (в центре) и Анатолий Ковалевский (справа) после биатлонной гонки на 7,5 км
Виталий Лукьяненко (в центре) и Анатолий Ковалевский (справа) после биатлонной гонки на 7,5 км

 

Виталий Лукьяненко принес украинцам первую золотую награду - спортсмен стал первым в биатлонной гонке на 7,5 километров.

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Это уже пятые игры украинского паралимпийца из Харькова. На предыдущих четырех он получил восемь медалей, четыре из которых золотые.

Бронзовыми призерами в биатлоне на 7,5 км стали Игорь Рептюх и Анатолий Ковалевский.

Украинская биатлонистка Оксана Шишкова получила “серебро“ в гонке на 6 км, а Людмила Ляшенко пришла третьей.

По итогам первого дня Паралимпиады Украина занимает 4 место в медальном зачете.

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Сборная, которая представляла Украину на Зимних играх, завершившихся 25 февраля, заняла 21 место в медальном зачете.

Украинские паралимпийцы не в первый раз показывают гораздо лучшие результаты, чем спортсмены из олимпийской сборной.

На Олимпиаде в Рио паралимпийцы завоевали 3 место в общем медальном зачете, привлекая внимание международных СМИ.

 

BBC Украина
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Теги: Паралимпиада, медали, победа
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Источник: bbc.co.uk

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Комментариев (3)
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direktor_b    10.03.2018, 18:16
Оценка:  +5
direktor_b
По моему та команда была параолимпийской...
YJIiTkA    10.03.2018, 22:12
Оценка:  0
YJIiTkA
это точно
Ivan_Sirko    10.03.2018, 17:21
Оценка:  +8
Ivan_Sirko
''Нормальньім'' спортсменам должно бьіть стьідно перед параолимпийцами...
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