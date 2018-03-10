Первый день Паралимпиады: украинцы выиграли 5 медалей
Виталий Лукьяненко принес украинцам первую золотую награду - спортсмен стал первым в биатлонной гонке на 7,5 километров.
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Это уже пятые игры украинского паралимпийца из Харькова. На предыдущих четырех он получил восемь медалей, четыре из которых золотые.
Бронзовыми призерами в биатлоне на 7,5 км стали Игорь Рептюх и Анатолий Ковалевский.
Украинская биатлонистка Оксана Шишкова получила “серебро“ в гонке на 6 км, а Людмила Ляшенко пришла третьей.
По итогам первого дня Паралимпиады Украина занимает 4 место в медальном зачете.
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Сборная, которая представляла Украину на Зимних играх, завершившихся 25 февраля, заняла 21 место в медальном зачете.
Украинские паралимпийцы не в первый раз показывают гораздо лучшие результаты, чем спортсмены из олимпийской сборной.
На Олимпиаде в Рио паралимпийцы завоевали 3 место в общем медальном зачете, привлекая внимание международных СМИ.