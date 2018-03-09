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Украинцы почти перестали гуглить криптовалюты

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Интерес к технологии "блокчейн" пока сохраняется, однако запросов в два раза меньше, чем в декабре. В поисковых топах по Украине "Паралимпийские игры" и "8 марта".
Биткоины больше не интересны украинцам?
Биткоины больше не интересны украинцам?

Количество поисковых запросов в Google по слову "биткоин" в марте 2018 года по сравнению с декабрем 2017 упало в пять раз, свидетельствуют данные Google Trends, пишет Ain.ua.

С запросами по слову "криптовалюта" ситуация примерно аналогичная. Также украинцы стали меньше искать информацию о курсах криптовалют в Google.

Интерес к технологии "блокчейн" пока сохраняется, однако запросов в два раза меньше, чем в декабре.

В пятницу, 9 марта в поисковых топах по Украине были "Паралимпийские игры" и "8 марта".

В 2018 году некоторые криптовалюты сильно уменьшились в стоимости. Оригинальная криптовалюта биткоин с рекордных 20 тысяч долларов просел ниже 9 тысяч долларов, тем самым ударив по инвесторам, которые зашли на этот рынок по значительно более высокой цене.

С тех пор, как вертикальный рост сменился падением, прямопропорционально снизился и интерес украинцев к криптовалютам и биткоину.

Напомним, исследователи из международного банка Citibank в январе опубликовали отчет, в котором выразили свои опасения о влиянии биткоина на мировую экономику.

По их мнению, это "пузырь", который может в любой момент лопнуть и нанести существенный вред мировой экономике. Особенно при этом пострадают развивающиеся страны, и Украина — в пятерке 

 
 
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Теги: запросы, топ-запросы Google, Bitcoin, биткоин, криптовалюта
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