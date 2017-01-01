Украинцы в Польше: Варшава должна признать преступления Армии Крайовой

Объединение украинцев в Польше призвало польские власти ринять участие в почтении памяти граждан Польши украинской национальности в 74-ю годовщину военных преступлений против украинцев на кладбище деревни Сагрынь.

Польша на государственном уровне “не замечает“ преступления польских вооруженных формирований против украинцев в 1944-1945 лет, а Институт национальной памяти Польши недостаточно информирует об этих преступлениях.

Об этом говорится в заявлении главной управы Объединения украинцев в Польше (ОУП), передает Укринформ.

Авторы заявления призывают представителей польской власти принять участие в почтении памяти граждан Польши украинской национальности в 74-ю годовщину военных преступлений против украинцев на кладбище деревни Сагрынь.

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“Главная управа ОУП в Польше с удивлением воспринимает факт, что среди польских политиков и институтов, которые отвечают за исследования военных преступлений, и в дальнейшем царит молчание относительно этих событий, которые касаются польских граждан украинской национальности. В публичном пространстве многократно звучат слова оправдания военных преступлений, например, определение “превентивные акции в ответ“ относительно действий против украинского гражданского населения“, - отмечается в заявлении.

В этом контексте действия Института национальной памяти Польши в ОУП называют “недостаточными и неэффективными“.

В Польше следствие по делу преступления в селе Сагрынь неоднократно прекращали. Также игнорировались инициативы относительно проведения эксгумаций и погребения жертв в этом селе, которые по сей день лежат вне кладбища.

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В ОУП отметили, что до сих пор не был открыт мемориал погибшим украинцам на кладбище в Сагрыне, что планировалось сделать еще в 2009 году при участии тогдашних президентов Украины и Польши Виктора Ющенко и Леха Качинского.

Панихида в память о погибших в Сагрыни пройдет на местном кладбище в 13 часов 10 марта.

Напомним, в феврале в Польше приняли закон, который вводит уголовную ответственность за отрицание “преступлений украинских националистов”. В ответ МИД Украины заявил, что Польша должна “запретить“ Армию Крайова и Пилсудского.

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74 года назад бойцы Армии Крайовой и так называемых Хлопских батальонов совершили ряд военных преступлений. В частности, с 9 по 11 марта 1944 года поляки уничтожили 11 населенных пунктов, где проживали украинцы, в результате чего погибли по меньшей мере 1228 человек. С 19 по 22 марта была уничтожена еще 21 украинская деревня. Больше всего людей тогда погибло в деревне Сагрынь и ее окрестностях 10 марта 1944 года - 606 человек (227 женщин и 151 ребенок), а также в деревне Бересть 21 марта 1944 года - по меньшей мере 239 человек (104 женщины и 50 детей). Всего в марте и апреле 1944 года в восточной части Люблинского воеводства тогда погибли по меньшей мере 2220 украинцев, в частности 850 женщин и 422 ребенка.