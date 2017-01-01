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Во Львовской области колесо от грузовика убило женщину

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Колесо оторвалось от прицепа и на скорости ударило жительницу села Ременов, которая стояла на автобусной остановке.
Колеса от грузовика убило женщину
Колеса от грузовика убило женщину
korrespondent.net

Утром в субботу, 10 марта, на дороге Львов-Радехов-Луцк на остановке погибла женщина.

Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

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Трагедия произошла в селе Ременов. Прибыв на место происшествия, следственно-оперативная группа установила, что от прицепа грузовика Мерседес во время движения отлетело колесо. Оно нанесло смертельные травмы женщине,  которая стояла на остановке общественного транспорта. 41-летняя местная жительница скончалась до приезда скорой.

Полицейские выясняют обстоятельства происшествия. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Напомним, летом 2017 года в Киеве у маршрутки на ходу отлетели колеса. Аналогичный случай был в Сумах.

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Теги: Львовская область, ДТП, грузовик, колесо
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