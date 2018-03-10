"Масонского заговора не было". Что обсуждали блогеры на "тайной" встрече с Порошенко

На встрече говорили об удавшихся и не очень реформах, о планах на будущее. Большинство приглашенных - лояльные власти, как их называют противники - "порохоботы".

В пятницу, 9 марта, президент Петр Порошенко провел встречу с известными блогерами, цель которой - откровенно обсудить интересующие их вопросы. Говорили около двух часов. На встрече не было журналистов и телекамер, а самих блогеров “просили“ оставить на входе телефоны, чтобы никто “случайно“ не записал этот разговор на диктофон или видео.

После встречи участники поделились своими впечатлениями. Говорили как о последних событиях (о задержании Владимира Рубана, к примеру), так и нововведениях и планах в экономике - налоге на выделенный капитал, запрет 3-й группы ФОП, введение 4G и т.п. Он высказал уверенность в том, что введение миротворцев в составе международной миссии ООН закончит войну, и пообещал присутствующим этот вопрос “дожать“.

Приведем несколько интересных цитат.

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“Рассказал, сколько отдавал на армию. Я не буду называть сумму, не имея возможности проверить, но с тем, что я знаю плюс-минус совпало. Снайперские и противоснайперские комплексы для ССО (здесь знаю, точно правда), аптечки (правда, Дана подтвердила), ПВО и еще ряд позиций (вот тут свечку не держал). Общая сумма - обойдемся термином классика, “дох...“. В целом - склонен верить, совпадает с тем, что знаю от других людей“.

“ По ситуации в медиасфере, плавно переходящую во враждебную пропаганду: мол, у нас демократия, поэтому брать за копчик совсем уж гадов можно лишь тогда, когда откровенно палятся на криминале, а по беспределу и за контент - не наш метод. Это вообще общая тактика подхода к совсем уж гадам - мол, к счастью, многих есть за что брать“.

Трегубов о встрече с Порошенко facebook.com/victor.tregubov.5

“Порошенко потратил 600 миллионов собственных денег на то, чтобы быстро восстановить систему ПВО. И это только один эпизод, а в целом затраты лично Порошенко и компании Рошен исчисляются миллиардами гривен“.

“Привыкайте к тому, что не все, что говорит МВФ - автоматически правильно. Интересы Украины и интересы её доноров могут совпадать (и тогда полная гармония), а могут не совпадать на каких-то участках. Решаются такие моменты с помощью дискуссии, и это нормально. А говорить, что мы должны молча делать все, что прикажут - как раз ненормально“.

Бигдан пересказал слова Порошенко о Рубане ibigdan.livejournal.co

“План такой. Сначала миротворцы заходят и перекрывают границу на всей ее протяженности. Потом заходят ЗСУ и зачищают Донбасс, в стиле “без оружия - живи, с оружием - смерть“. После вывода русских силы АК ЛДНР оценивают примерно в 15 тыс. человек. Как пойдет сама зачистка - мало кто может спланировать, алэ: выпускать вооруженных сепаров с Донбасса на территорию России сами русские не будут ни за что, а давать им амнистию у нас никто не собирается“.

“....Это обещанное внесение Президентом Закона“ О налоге на вывод капитала“. Что, по моему глубокому убеждению, как производителя, дало бы возможность дать старт стремительному развитию среднего и малого бизнеса. Потому, как, если вы не в курсе, Закон позволяет все что реинвестируется в производство и бизнес, не облагать налогом- а это рост ВВП и увеличение количества рабочих мест. И только если деньги выводятся с оборота, они облагаются налогом. Этот Закон уже три года как обсуждается, просчитывается, и вроде бы выходит на финишную прямую, и Президент его поддерживает. Против только, транснациональные компании, которым он не выгоден“.

“Из вчерашней встречи блогеров с Президентом сделали чуть- ли не тайную вечерю, или чуть - ли не масонский заговор. Выложили, о ужас, разоблачающие списки, кто был.

Дорогие мои, разочарую. Походы блогеров к чиновникам самых разных уровней и ветвей власти, стали уже, чуть - ли, не традиционными... Выдыхайте. Масонского заговора не было.“

Яровая о встрече с Порошенко facebook.com/dana.yarovaya

“И вишенка на тортик. Президент сейчас идет в сторону поставки в войска антиснайперских систем. И вот когда он начал об этом говорить - я начал улыбаться дружелюбно как проголодавшаяся акула. Так как знаю сколько может хорошего принести стационарно установленные антиснайперские комплексы на линии разграничения. У нас сейчас с учетом окопанной линии и минимально работающей арты снайпера являются теми юнитами что вырвались вперед по уничтожению сил противника, выковыривая его в окнах ДОТов и снимая их торчащих над навалами окопов“.

Серж Марко о разговоре с Порошенко facebook.com/serg.marco

Алекс Нойнец

“Мне не понравилось, президенту понравилось. Неформальную встречу сопровождала неформальная свита в лице сотрудников АП и БПП числом около десятка. Присутствие Марины Порошенко (которая кстати в жизни даже красивее, чем на фото) мешало нашей милости задать вопросы, начинающиеся со слов “какого х*я“. Поэтому я сидел и молчал всю встречу. Как сказал Трегубов, он поверил в эмпатию, потому что несколько раз волны моей ненависти он чувствовал даже спиной. Особенно во время вопроса Мирослава, когда я подумал, что у меня случится сердечный приступ“.

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“Ребята действительно были все разные, каждый со своим акцентом. Военные блогеры спрашивали о своём, Дана Яровая - об экономике. Но основной упор на встрече, конечно, был на информационной безопасности и на коммуникационных стратегиях. Нет, особого срача не случилось, но так или иначе все высказали основную, пожалуй, нашу общую претензию - нет в Стране организованного противодействия пропагандистской машине сами_знаете_кого. И тут же мы получили в ответ несколько совершенно конкретных предложений. Можно создать координационный центр - нам дали через кого это можно начать делать. Нам всем или любому из нас могут хоть с завтрашнего дня давать время на принадлежащем ему канале - можно сделать блог, или информационно-аналитическую программу - пожалуйста“.

Богдан Карпенко

“Порошенко прекрасно ориентируется в информационном поле фейсбука и твиттера. После работы, часа в два ночи он уделяет некоторое время чтению блогов, как своих противников, так и сторонников. Перед ним на журнальном столике лежал список присутствующих. Он называл фамилию или же ник, и сразу же говорил то, чем ему запомнилась наша писанина. И ни разу Президент не ошибся в своей оценке. Да, он знает, что наша группа, в которую вхожу в том числе и я, осуществляет контроль за проектом строительства 184-х общежитий для контрактников. Читает «диалоги которых не было» и передал привет всем, кто участвовал в мероприятии Кава на Хрещатику! От нашего сейшена сильней всего тошнило орду, а это главное“.

Напомним, 28 февраля Порошенко провел пресс-конференцию, которую, в отличие от этой встречи, показывали телеканалы.