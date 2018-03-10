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Порошенко назвал следующий шаг на пути вступления Украины в НАТО

Комментариев: 4
Статус страны-аспиранта означает, что страна официально задекларировала свой интерес в присоединении к Альянсу .
Порошенко радуется новостям о НАТО
Порошенко радуется новостям о НАТО
 
10 марта президент Украины Петр Порошенко поприветствовал решение НАТО о признании амбиций страны относительно членства в Альянсе.
 
“Это стало признанием реального состояния наших отношений с НАТО“, - написал он на своей странице в Facebook.
 
Порошенко также заявил, что следующая амбиция Украины – План действий по членству.
 

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По словам главы государства, именно об этом шла речь в письме, адресованном генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу. Там было официально зафиксировано стремление Украины стать членом Альянса.
 
“Тихая дипломатия по продвижению наших принципиальных позиций, о чем договорились с нашими партнерами, дает свои весомые результаты“, - резюмировал он.
 
Ранее сообщалось, что в НАТО официально признали стремление Украины получить полноценное членство в Альянсе и предоставили статус страны-аспиранта.
 
Статус страны-аспиранта означает, что страна официально задекларировала свой интерес в присоединении к Альянсу и получает приглашение присоединиться к Интенсифицированному диалогу с НАТО по вопросам членства и связанных с ним реформ.
 
Эта же новость на Корреспондент
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Теги: НАТО, НАТО-Украина, Порошенко
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Комментариев (4)
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МСергей    10.03.2018, 22:22
Оценка:  +2
МСергей
Следующий шаг - закрепить референдумом
Глод    10.03.2018, 17:08
Оценка:  +7
Глод
ПДЧ ещё лет 10 назад, при Ющенко, обещали. Но так и не дали.
bertal    10.03.2018, 16:42
Оценка:  +8
bertal
Если он завтра ляпнет , что Украинцы летят все на Марс, сколько дебилов возрадуется? Америка и Европа еще и поддержат его, кто еще сомневается , что нацию уничтожают?
Letohradek    10.03.2018, 21:45
Оценка:  -4
Letohradek
Беспокойся о своей угро-финской нации!
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