Порошенко назвал следующий шаг на пути вступления Украины в НАТО

Статус страны-аспиранта означает, что страна официально задекларировала свой интерес в присоединении к Альянсу .

10 марта президент Украины Петр Порошенко поприветствовал решение НАТО о признании амбиций страны относительно членства в Альянсе.

“Это стало признанием реального состояния наших отношений с НАТО“, - написал он на своей странице в Facebook.

Порошенко также заявил, что следующая амбиция Украины – План действий по членству.

Читай также: Россия прекращает сотрудничество с НАТО - МИД РФ По словам главы государства, именно об этом шла речь в письме, адресованном генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу. Там было официально зафиксировано стремление Украины стать членом Альянса. По словам главы государства, именно об этом шла речь в письме, адресованном генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу. Там было официально зафиксировано стремление Украины стать членом Альянса.

“Тихая дипломатия по продвижению наших принципиальных позиций, о чем договорились с нашими партнерами, дает свои весомые результаты“, - резюмировал он.

Ранее сообщалось, что в НАТО официально признали стремление Украины получить полноценное членство в Альянсе и предоставили статус страны-аспиранта

Статус страны-аспиранта означает, что страна официально задекларировала свой интерес в присоединении к Альянсу и получает приглашение присоединиться к Интенсифицированному диалогу с НАТО по вопросам членства и связанных с ним реформ.