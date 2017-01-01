В Черновцах избили главу организации Стоп коррупции

Избили Николая Петиченка, который расследовал компрометирующие связи зампрокурора Черновицкой области.

В Черновцах в пятницу, 9 марта, сильно избили координатора организации ОО Стоп коррупции в Черновицкой области Николая Петиченка.

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Об этом говорится в сообщении на Фейсбуке организации. Пострадавший находится в больнице с травмой головы и многочисленными ушибами.

Это уже второе нападение на представителей Стоп коррупции в Черновцах за два дня. 7 марта четыре человека с арматурой избили Валерия Аирини.

В организации эти “попытки жестокой и кровавой расправы“ связывают с профессиональной деятельностью и серией “резонансных расследований“ Стоп коррупции против коррупционных схем в местной прокуратуре и таможни.

Журналист Роман Бочкала рассказал подробности нападения.

“Били молотками по голове. Метили в висок. Совсем немного промазали... Это произошло вчера вечером. В центре Черновцов. Нападавших было двое. Коля банально вышел из магазина. Твари выскочили из машины. Стали бить и затем скрылись“, - написал он.

По словам Бочкалы, пару месяцев назад была взломана электронная почта Петиченко. Хакеры удалили с ящика документы и фотографии, компрометирующие первого заместителя прокурора области Мустецю. Также Николай активно сотрудничает с DNA (румынский аналог НАБУ) по борьбе с контрабандой леса и сигарет.