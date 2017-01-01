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В Кировоградской области при пожаре погибли три ребенка

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На момент прибытия спасателей на место происшествия пламя охватило одноэтажный жилой дом с печным отоплением площадью ориентировочно 70 квадратных метров.
Трагедия произошла в селе Верблюжка Новгородковского района
Трагедия произошла в селе Верблюжка Новгородковского района
Прес-служба ДСНС України

В селе Верблюжка Новгородковского района Кировоградской области в результате пожара погибли трое детей – 2017, 2015 и 2014 годов рождения. Информация о пожаре на территории частного домовладения поступила спасателям в 13.05 субботы, 10 марта, сообщили в ГСЧС.

На момент прибытия пожарно-спасательного подразделения на место происшествия пламя охватило одноэтажный жилой дом с печным отоплением площадью ориентировочно 70 квадратных метров.

“Как выяснилось, мать ушла из дома и оставила детей без присмотра“, – добавили в ведомстве.

В 14.00 пожар был локализован, а в 15.00 – полностью ликвидирован. Причины возникновения пожара и смерти детей устанавливают специалисты.

Ранее в Сумах во время ликвидации пожара в жилом доме были обнаружены тела трех человек. 

 

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Теги: дети, смерть, пожар, Кировоградская область, ГСЧС
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Источник: korrespondent.net

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