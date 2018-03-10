МВД: Операция по Рубану длилась десять месяцев

Спецоперацию по задержанию Рубана в Министерстве внутренних дел назвали "неслучайной".

Украинские спецслужбы длительное время занимались разоблачением лидера Офицерского корпуса Владимира Рубана. Об этом сообщил спикер Министерства внутренних дел Артем Шевченко в эфире 112 Украина в субботу, 10 марта.

“Это реально хорошая, многомесячная - девять или даже десять месяцев длилась эта спецоперация - оперативная разработка этого и ряда других лиц Службой безопасности во взаимодействии с военными. Я думаю, что то, что мы увидели, это убедительно, и результат уже весьма достойный“, - сказал он.

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По мнению Шевченко, для объявления подозрения Рубану были веские причины.

“В настоящее время мне кажутся достаточно убедительными доказательства, не все, а, по моим оценкам, часть пятая, от того, чем спецслужба располагает“, - заявил спикер МВД.

Как сообщалось, 9 марта Рубана арестовали на два месяца без права внесения залога.