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МВД: Операция по Рубану длилась десять месяцев

Спецтема: Дело Рубана
Комментариев: 8
Спецоперацию по задержанию Рубана в Министерстве внутренних дел назвали "неслучайной".
Рубана задержали возле Майорска с большим количеством оружия
Рубана задержали возле Майорска с большим количеством оружия
Прес-центр СБУ

Украинские спецслужбы длительное время занимались разоблачением лидера Офицерского корпуса Владимира Рубана. Об этом сообщил спикер Министерства внутренних дел Артем Шевченко в эфире 112 Украина в субботу, 10 марта.

“Это реально хорошая, многомесячная - девять или даже десять месяцев длилась эта спецоперация - оперативная разработка этого и ряда других лиц Службой безопасности во взаимодействии с военными. Я думаю, что то, что мы увидели, это убедительно, и результат уже весьма достойный“, - сказал он.

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По мнению Шевченко, для объявления подозрения Рубану были веские причины.

“В настоящее время мне кажутся достаточно убедительными доказательства, не все, а, по моим оценкам, часть пятая, от того, чем спецслужба располагает“, - заявил спикер МВД.

Как сообщалось, 9 марта Рубана арестовали на два месяца без права внесения залога.

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Теги: теракт, Терроризм, МВД, СБУ, Рубан
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Комментариев (8)
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Ruspidor    10.03.2018, 22:33
Оценка:  +4
Ruspidor
Вес одной 120 мм мины 16.2 кг. На фото видно не менее 40 шт. таких мин - это не менее 650 кг. Помимо этого 2 десятко АК и РПК - это еще не менее 100 кг, Выстрелы к РПГ и прочее, итого: минимум тонна массы оружия в бусе грузоподъёмностью 1500 кг. И как можно не знать, что везёшь перегруз?
Ruspidor    10.03.2018, 22:35
Оценка:  +3
Ruspidor
Типа в кузове два шкафа из фонеры, а я, такой Рубан "генерал", такое тупое быдло, что не замечаю тонну лишнего веса? И вообще, я в дыру пробрался за фонерным шкафом, правда? Конечно, ведь Украина голодает и там советские фонерные шкафы в дефеците...
Serg2176    10.03.2018, 22:21
Оценка:  -5
Serg2176
10 месяцев толпа сбушников тратила деньги налогоплательщиков вместо того чтобы защемить ему дверях одно место и получить всю информацию
Ruspidor    10.03.2018, 22:25
Оценка:  +2
Ruspidor
Ну ты ещё заплачь, ватя...
Вин_тиК    10.03.2018, 21:10
Оценка:  -5
Вин_тиК
Как мило, везти боеприпасы в шкафу, да еще с упаковочными листами ДНР.
Визитка Яроша выглядит просто нотариально заверенным фактом в сравнении с этим делом!
Letohradek    10.03.2018, 21:21
Оценка:  +3
Letohradek
О да ... как обычно у ваты - вывсеврети
texst    10.03.2018, 22:06
Оценка:  +4
texst
Представляешь, какое СБУ подлое... Загрузило в Донецке оружие, а водитель Рубан, такой мальчик пятилетний, сел и поехал... И ниразу не заметил, шо бусик подгружен не только ДСПшной рухлядью А ватка пену пускает
Ruspidor    10.03.2018, 22:24
Оценка:  +5
Ruspidor
Винтик в жопе путина, визитка Яроша не взрывается и не стреляет... Далее, Рубан ехал из дыры, куда пробрался незаконно, как и в случае с гадей. Зачем? За мебелью? И не заметил, что бус перегружен лишней тонной металла?
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