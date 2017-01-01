Штаб АТО: Сепаратисты укрепляют боевые позиции

В СЦКК отметили, что противник готовит средства огневого поражения к применению по позициям ВСУ в нарушение Минских договоренностей.

Украинская сторона Совместного центра контроля и координации прекращения огня (СЦКК) сообщила, что сепаратисты, используя режим перемирия, скрыто сосредотачивают военную технику и вооружение на временно неподконтрольной территории Украины, передает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

Отмечается, что наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в районе населенного пункта Бугаевка Луганской области обнаружили 15 единиц буксируемой артиллерии различного калибра, а юго-восточнее населенного пункта Кузнецы были зафиксированы свежие следы тяжелых грузовиков на обоих полосах движения автодороги, ведущей к границе с РФ.

Кроме того, в СЦКК указали что, сепаратисты продолжают оборудовать свои фортификационные сооружения на неподконтрольных правительству Украины территориях Донецкой области.

Сообщается, что на основе данных воздушного наблюдения, обнаружены недавно оборудованные противником позиции, протяженностью около 150 метров юго-западнее населенного пункта Зайцево, фортификационные укрепления протяженностью около 400 метров, проходящих вблизи железнодорожного полотна к северу от населенного пункта Горловка, и севернее населенного пункта Докучаевск.

Также, по предварительной информации, рядом с железнодорожной станцией в Дебальцево обнаружили две единицы САУ.

Украинская сторона СЦКК подчеркивает, что "подобные действия со стороны оккупационной администрации Российской Федерации следует расценивать, как очередной этап подготовки средств огневого поражения к ее применению по позициям ВСУ, и по мирному населению Донбасса в нарушение Минских договоренностей".

Напомним, 5 марта на Донбассе вступило в силу бессрочное перемирие. За сутки, 9 марта, сепаратисты три раза нарушили режим тишины, один боец ВСУ погиб и еще один получил ранения.

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