Сутки в АТО: пять обстрелов, один раненый

Большинство обстрелов за минувшие сутки велись из минометов 82 калибра. На Донецком направленни сепаратисты также стреляли из крупнокалиберных пулеметов.

Во время обстрелов ранение получил один боец ВСУ Минобороны Украины

В течение минувших суток сепаратисты совершили пять обстрелов позиций ВСУ в Донецкой и Луганской областях, один украинский военный ранен. Об этом в воскресенье, 11 марта, сообщает пресс-центр штаба АТО.

Противник продолжает обстреливать позиции сил АТО и срывать договоренности Трехсторонней контактной группы о прекращении огня, говорится в сообщении.

Отмечается, что на Луганском направлении сепаратисты из гранатометов и стрелкового оружия вели огонь по нашим позициям в районе населенных пунктов Новгородское и Малиновое. Кроме этого, минометы 82 калибра враг применил неподалеку Катериновки.

В Донетской области сепаратисты из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреляли украинские опорные пункты вблизи Водяного. Также из 82 мм минометов и гранатометов враг вел огонь по защитникам Богдановки.

Ранее сообщалось, что сепаратисты укрепляют боевые позиции.

Напомним, 5 марта на Донбассе вступило в силу бессрочное перемирие, которое ежедневно нарушается.

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