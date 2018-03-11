Итоги 10 марта: Новый статус Украины в НАТО и успехи наших спортсменов

Читай о самых важных и интересных событиях, которые произошли в Украине и мире за минувшие сутки.

Главные новости и события 10 марта:

В НАТО признали стремление Украины стать членом Альянса



Североатлантический альянс признал стремление Украины к обретению полноценного членства в организации и отметил ее среди четырех стран-партнеров, которые на данный момент задекларировали свое стремление к членству в НАТО.



В Альянсе сообщили, что отныне Украина подпадает под статус “страны-аспиранта“ (Aspirant country).

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Позже глава миссии Украины при НАТО Вадим Пристайко заявил, что в официальных документах НАТО статус страны-аспиранта не закреплен, однако включение Украины в число стран, которые задекларировали свое стремление к членству, означает, что в будущем она может войти в состав Альянса.



В МВФ пока не готовы говорить о транше для Киева



Международный валютный фонд продолжает поддерживать постоянный диалог с Украиной в рамках программы расширенного финансирования EFF, но пока не готов назвать дату очередного транша.



Украина завоевала серебро на этапе Кубка мира по биатлону



Сборная Украины по биатлону взяла серебро в смешанной эстафете на седьмом этапе Кубка мира в финском Контиолахти. Украинская команда в лице Анастасии Меркушиной, Виты Семеренко, Артема Примы и Дмитрия Пидручного на самом финише уступила лишь итальянцам.

Ранее, в первый день Паралимпийских игр в Пхенчхане (Южная Корея), украинские спортсмены завоевали золотую, серебряную и три бронзовые медали.



В Словакии прошли многотысячные акции против коррупции



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В Братиславе, а также еще в 50 городах и крупных населенных пунктах Словакии прошли многотысячные митинги с требованием отставки правительства премьер-министра Роберта Фицо и объявления в стране досрочных парламентских выборов.



Первый в мире супермаркет с отделом без пластика



В Амстердаме открыли первый в мире супермаркет с отделом без пластика. В отделе более 700 продуктов будут доступны без пластиковой упаковки. Все товары маркированы специальным брендом Plastic Free Mark.



Армия Асада блокировала два города в Восточной Гуте



Армия президента Сирии Башара Асада отрезала от подконтрольного повстанцам региона стратегически важные города Дума и Хараста, а также захватила другой населенный пункт − Мисраба. Таким образом правительственным войскам удалось разделить Восточную Гуту на три части.

В ходе наступления погибли более 1000 человек.



В ЕС пригрозили ответными мерами на пошлины США



Еврокомиссар по конкуренции Маргрет Вестагер заявила, что Брюссель не намерен бездействовать после введения Вашингтоном новых ввозных пошлин, и пригрозила ответными мерами в отношении США.



Робот собрал кубик Рубика с новым рекордом



Американские специалисты создали робота, который собирает кубик Рубика за 0,38 секунды, что является мировым рекордом. Видео процесса сборки опубликовал в YouTube один из создателей, специалист по робототехнике Бен Кац.