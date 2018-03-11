В Кривом Роге школьницы работали в порностудии

Одной из девушек 16 лет, двум другим – по 15. Они в этой квартире и жили, и оказывали секс-услуги онлайн.

В субботу, 10 марта, полиция провела рейд и “накрыла“ в Центрально-Городском районе порностудию, в которой работали несовершеннолетние.

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По информации Первого городского, девушек было трое. Одной 16 лет, двум другим – по 15. Онлайн-студию организовали в съемной квартире. Там подростки не только оказывали “трудились“, но и жили.

Правоохранители изъяли несколько ноутбуков, в которых обнаружили видео порнографического характера.

1tv.kr.ua

Кто организатор, в полиции не говорят 1tv.kr.ua

СМИ со ссылкой на собственные источники сообщает, что организатор этого действа тот же, что в в 2017 году создал такой же “бизнес“ в поселке Вольное.

Напомним, еще одну порностудию разоблачили в Запорожье 7 февраля. В прошлом году в Николаеве задержали 47-летнего немца за фото порнографического характера с несовершеннолетними девушками.