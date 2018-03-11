В Кривом Роге школьницы работали в порностудии
В субботу, 10 марта, полиция провела рейд и “накрыла“ в Центрально-Городском районе порностудию, в которой работали несовершеннолетние.
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По информации Первого городского, девушек было трое. Одной 16 лет, двум другим – по 15. Онлайн-студию организовали в съемной квартире. Там подростки не только оказывали “трудились“, но и жили.
Правоохранители изъяли несколько ноутбуков, в которых обнаружили видео порнографического характера.
СМИ со ссылкой на собственные источники сообщает, что организатор этого действа тот же, что в в 2017 году создал такой же “бизнес“ в поселке Вольное.
Напомним, еще одну порностудию разоблачили в Запорожье 7 февраля. В прошлом году в Николаеве задержали 47-летнего немца за фото порнографического характера с несовершеннолетними девушками.