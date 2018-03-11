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В Кривом Роге школьницы работали в порностудии

Комментариев: 6
Одной из девушек 16 лет, двум другим – по 15. Они в этой квартире и жили, и оказывали секс-услуги онлайн.
Девушки на арендованной квартире устроили порностудию
Девушки на арендованной квартире устроили порностудию
1tv.kr.ua

В субботу, 10 марта, полиция провела рейд и “накрыла“ в Центрально-Городском районе порностудию, в которой работали несовершеннолетние.

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По информации Первого городского, девушек было трое. Одной 16 лет, двум другим – по 15. Онлайн-студию организовали в съемной квартире. Там подростки не только оказывали “трудились“, но и жили.

Правоохранители изъяли несколько ноутбуков, в которых обнаружили видео порнографического характера.

1tv.kr.ua

Кто организатор, в полиции не говорят
Кто организатор, в полиции не говорят
1tv.kr.ua

СМИ со ссылкой на собственные источники сообщает, что организатор этого действа тот же, что в в 2017 году создал такой же “бизнес“ в поселке Вольное.

Напомним, еще одну порностудию разоблачили в Запорожье 7 февраля. В прошлом году в Николаеве задержали 47-летнего немца за фото порнографического характера с несовершеннолетними девушками.

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Теги: Кривой Рог, порностудия, несовершеннолетние, дети, школьницы
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Комментариев (6)
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Потому_что    11.03.2018, 13:49
Оценка:  +2
Потому_что
Хоть где то девченки работу нашли, не всем же в Рошене работать.
sansantral    11.03.2018, 12:37
Оценка:  0
sansantral
Я б в полицию пошел. Пусть меня научат.....
strelokc    11.03.2018, 11:35
Оценка:  +7
strelokc
Девочки чудесно знали что они делают, и чем это чревато...более чем уверен, что в их случаи сопутствовали слова (работа должна давать наслаждение)...и не плохой заработок. Правда этико-моральная сторона данной обстановки довольно печальна.
arahimary    11.03.2018, 12:15
Оценка:  +3
arahimary
И без крыши полицейской вряд ли там че нить было.
strelokc    11.03.2018, 13:09
Оценка:  0
strelokc
Если бы там была крыша полиции, вряд ли бы эта студия там вообще образовалась. И тем более вряд ли бы ее публично выложили...и закрыли.
i-Kovalsky    11.03.2018, 13:11
Оценка:  0
i-Kovalsky
было без крыши, раз накрыли их. Зачем полицейская крыша, что стримить что-то в 2к18 году? А вот, чтобы тебя потом вот так не прикрыли, - неплохо бы.
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