Волкер собрался на Донбасс

Во время своего очередного визита спецпредставитель США намерен посетить восток Украины. Он приедет в "ближайшее время".

Специальный представитель Государственного департамента по вопросам Украины Курт Волкер намерен в ближайшее время посетить Украину. Об этом рассказал на полях Брюссельского форума, сообщает Голос Америки.

“В ближайшее время я посещу Украину, хочу поехать на восток“, - сказал Волкер.

Вместе с тем, американский дипломат отметил, что дата визита пока не установлена.

Ранее Курт Волкер заявил, что ДНР и ЛНР должны быть ликвидированы. По его словам, Контроль над Донбассом должен перейти от России к ООН, а потом к Украине.