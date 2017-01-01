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Волкер собрался на Донбасс

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Во время своего очередного визита спецпредставитель США намерен посетить восток Украины. Он приедет в "ближайшее время".
Курт Волкер посетит Украину
Курт Волкер посетит Украину

Специальный представитель Государственного департамента по вопросам Украины Курт Волкер намерен в ближайшее время посетить Украину. Об этом рассказал на полях Брюссельского форума, сообщает Голос Америки.

“В ближайшее время я посещу Украину, хочу поехать на восток“, - сказал Волкер.

Вместе с тем, американский дипломат отметил, что дата визита пока не установлена.

Ранее Курт Волкер заявил, что ДНР и ЛНР должны быть ликвидированы. По его словам, Контроль над Донбассом должен перейти от России к ООН, а потом к Украине.  

 

 

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Теги: Украина, США, донбасс, агрессия России, Волкер
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