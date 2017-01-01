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На автобазе под Николаевом сгорели 17 авто

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В ангаре предприятия Павлоградуголь возник пожар. Огнем было уничтожено девять автобусов и восемь грузовик и спецмашин.
Огонь уничтожил 17 автомобилей
Огонь уничтожил 17 автомобилей
dp.dsns.gov.ua

В масштабном пожаре в селе Николаевка Николаевской области в субботу, 10 марта, во время пожара сгорели 17 автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Отмечается, что машины находились в ангаре.

dp.dsns.gov.ua
dp.dsns.gov.ua

“10 марта в 21:15 в с. Николаевка Петропавловского района в одноэтажном металлическом ангаре автобазы ОАО Павлоградуголь возник пожар. В 01:45 11 марта пожар ликвидирован на площади 900 кв. м (огнем уничтожено девять автобусов и восемь автомобилей)“, - отмечается в сообщении.

Жертв и пострадавших нет. К тушению пожара от ГСЧС привлекалось 7 единиц техники и 33 человек личного склада.

На автобазе под Николаевом сгорели 17 авто
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Предприятие Павлоградуголь входит в холдинг Рината Ахметова.

Ранее в Киеве сгорели четыре автобуса.

 

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Теги: автомобили, пожар, Николаевская область, автобус, ГСЧС
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