В ангаре предприятия Павлоградуголь возник пожар. Огнем было уничтожено девять автобусов и восемь грузовик и спецмашин.

В масштабном пожаре в селе Николаевка Николаевской области в субботу, 10 марта, во время пожара сгорели 17 автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Отмечается, что машины находились в ангаре.

“10 марта в 21:15 в с. Николаевка Петропавловского района в одноэтажном металлическом ангаре автобазы ОАО Павлоградуголь возник пожар. В 01:45 11 марта пожар ликвидирован на площади 900 кв. м (огнем уничтожено девять автобусов и восемь автомобилей)“, - отмечается в сообщении.

Жертв и пострадавших нет. К тушению пожара от ГСЧС привлекалось 7 единиц техники и 33 человек личного склада.

На автобазе под Николаевом сгорели 17 авто 0:00 / 01:06

Предприятие Павлоградуголь входит в холдинг Рината Ахметова.

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