Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

"У кого из нас шизофрения?" Собчак резко ответила Климкину

Комментариев: 7
Ксения Собчак уверяет, что собиралась в Крым не для того, чтобы агитировать за себя, но при этом так и назвала цель своей поездки.
Собчак возмутила реакция Климкина на ее просьбу
Собчак возмутила реакция Климкина на ее просьбу
instagram.com/xenia_sobchak

Кандидат в президенты России и телеведущая Ксения Собчак заявила, что украинские власти не дают “единственному российскому политику, поддержавшему их национальный суверенитет, посетить их страну“ (имея в виду себя - ред.).

Читай также: Захарова сравнила просьбу Собчак с разрешением сходить в туалет

Об этом Собчак написала в своем Instragram, комментируя реакцию Киева и министра иностранных дел Павла Климкина, в частности, на свой запрос о возможности посетить оккупированный Крым по украинским законам (не через РФ).

В своем обращении политик отметила, что “беззаконная аннексия Крыма“– одна из острейших проблем России, решение которой она намерена приблизить в меру своих сил. Она уверяет, что не собиралась вести в Крыму агитацию.

“Однако в Крыму живут люди – украинские и российские граждане – ставшие заложниками нынешней ситуации. Множатся свидетельства нарушения прав человека в Крыму, и в этих нарушениях повинны российские, а не украинские власти. Поэтому проблема Крыма неизбежно стала предметом предвыборных дискуссий в России“, - заявила она.

Собчак также напомнила, что выступает за вывод российских формирований из Донбасса и за “решение крымской проблемы в рамках международных норм“.

Читай также: У Собчак рассказали, зачем она ездила в Крым

“Тем более удивительным стал для меня ответ на мое письмо министра иностранных дел Украины Павла Климкина, уроженца города Курска. Он отказал в моей просьбе, обвинив меня в “политической шизофрении“. Очень не хочется отвечать высшему должностному лицу суверенного государства в духе “сам такой“, но задумайтесь: украинские власти воспрепятствовали единственному российскому политику, поддержавшему их национальный суверенитет, посетить их страну в строгом соответствии с ее законами. Так кому на самом деле выгодна оккупация Крыма и война на Донбассе, кто фактически действует в интересах Путина, ДНР и ЛНР? У кого из нас шизофрения?“, - спрашивает она.

Напомним, что из-за поездок Собчак в Крым в 2014-ом она попала на сайт Миротворец

Отметим, что Собчак несколько изменила свою риторику в отношении Крыма. Она заявила, что Крым был Россией много лет, “90% россиян нравится идея , что Крым - Россия. И людям в Крыму нравится быть частью России“.

Поделись:
Теги: Собчак, Крым, Климкин, аннексия Крыма, выборы в РФ
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (7)
Отсортировать по дате Вниз
Коцман_Бобза    11.03.2018, 14:09
Оценка:  +2
Коцман_Бобза
Она Лаврову случайно не родственница?
BROKER666    11.03.2018, 14:08
Оценка:  +3
BROKER666
чувиха с питера на отсосе у окурка пытается нам втереть типа шо оно в оппозиции к лысому
rashensvoloch    11.03.2018, 13:49
Оценка:  0
rashensvoloch
Каже про міжнародний рехверендум. )( ... я тобі в дупу! Спочатку безумовне повернення та виплата репарацій і тільки потім можна буде про щось розмовляти. Років за 1000.
ugo-vostok61    11.03.2018, 13:44
Оценка:  -3
ugo-vostok61
У обоих.
МонстрикC    11.03.2018, 13:06
Оценка:  +4
МонстрикC
Дура-это навсегда))
chytan    11.03.2018, 12:41
Оценка:  +4
chytan
Тупая овца ! Если бы у нее были бы мозги то она вместо себя агитировала людей вообще не ходить на выборы ( которых то и нет на росие )!!! А так - это просто подтанцовка для путина !!!
сергей11    11.03.2018, 12:35
Оценка:  +7
сергей11
Ксюша, мы тебе не верим.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь