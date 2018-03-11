"У кого из нас шизофрения?" Собчак резко ответила Климкину

Ксения Собчак уверяет, что собиралась в Крым не для того, чтобы агитировать за себя, но при этом так и назвала цель своей поездки.

Кандидат в президенты России и телеведущая Ксения Собчак заявила, что украинские власти не дают “единственному российскому политику, поддержавшему их национальный суверенитет, посетить их страну“ (имея в виду себя - ред.).

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Об этом Собчак написала в своем Instragram, комментируя реакцию Киева и министра иностранных дел Павла Климкина, в частности, на свой запрос о возможности посетить оккупированный Крым по украинским законам (не через РФ).

В своем обращении политик отметила, что “беззаконная аннексия Крыма“– одна из острейших проблем России, решение которой она намерена приблизить в меру своих сил. Она уверяет, что не собиралась вести в Крыму агитацию.

“Однако в Крыму живут люди – украинские и российские граждане – ставшие заложниками нынешней ситуации. Множатся свидетельства нарушения прав человека в Крыму, и в этих нарушениях повинны российские, а не украинские власти. Поэтому проблема Крыма неизбежно стала предметом предвыборных дискуссий в России“, - заявила она.

Собчак также напомнила, что выступает за вывод российских формирований из Донбасса и за “решение крымской проблемы в рамках международных норм“.

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“Тем более удивительным стал для меня ответ на мое письмо министра иностранных дел Украины Павла Климкина, уроженца города Курска. Он отказал в моей просьбе, обвинив меня в “политической шизофрении“. Очень не хочется отвечать высшему должностному лицу суверенного государства в духе “сам такой“, но задумайтесь: украинские власти воспрепятствовали единственному российскому политику, поддержавшему их национальный суверенитет, посетить их страну в строгом соответствии с ее законами. Так кому на самом деле выгодна оккупация Крыма и война на Донбассе, кто фактически действует в интересах Путина, ДНР и ЛНР? У кого из нас шизофрения?“, - спрашивает она.

Напомним, что из-за поездок Собчак в Крым в 2014-ом она попала на сайт Миротворец.

Отметим, что Собчак несколько изменила свою риторику в отношении Крыма. Она заявила, что Крым был Россией много лет, “90% россиян нравится идея , что Крым - Россия. И людям в Крыму нравится быть частью России“.