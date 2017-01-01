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Масштабное ДТП возле Павлограда: трое погибших

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Двенадцать пожарных тушили загоревшиеся автомобили. Обе машины выгорели практически и полностью. Правоохранители устанавливают личности погибших и раненых.
После столкновения автомобили загорелись
После столкновения автомобили загорелись
dsns.gov.ua

На Днепропетровской области в воскресенье, 11 марта, грузовик столкнулся с легковым авто и загорелся. Об этом ссобщает пресс-служба ГСЧС.

В аварии погибли три человека, еще три получили травмы. Пострадавшие были доставлены каретой скорой помощи в центральную городскую больницу.

В ДТП погибли три человека
В ДТП погибли три человека
dsns.gov.ua

Отмечается, что ДТП произошло на на 295 км трассы Киев – Изварино, возле села Богуслав. Грузовик Mercedes принадлежит компании Мясной комбинат, вторым участников ДТП стал легковой автомобиль ВАЗ-2112.

На место происшествия были вызваны пожарные. В ликвидации последствий ДТП задействовано 12 человек личного состава и 3 единицы пожарно-спасательной техники.

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Теги: ДТП, смерть, авария, пожар, Днепропетровская область
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Источник: korrespondent.net

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