Вместо крымчан будут голосовать мигранты - Чубаров

Местыне СМИ будут снимать видео с представителями разных национальностей в национальных костюмах, которые якобы в таком виде пришли на голосование.

Рефат Чубаров рассказал о подготовке к выборам в Крыму 112.ua

Читай также: Чубаров сказал, кто отговаривал Киев от войны за Крым

В Крыму из-за опасений низкой явки во время выборов президента России собирают трудовых мигрантов, чтобы они проголосовали под видом крымчан. Такое заявление сделал в интервью 112 Украина председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

Он рассказал, что уже сейчас пропагандисты начали привлекать трудовых мигрантов, прибывших на оккупированный полуостров с 2014 года.

“Они уже проводят работу по мобилизации трудовых мигрантов, собирают людей, которые работают на терминале Симферопольского аэропорта, на строительстве военной дороги Таврида, людей такой, скажем, неславянской внешности. Их тоже будут использовать на выборах, чтобы сказать, что это местные пришли на выборы“, - рассказал глава Меджлиса.

Также по его словам, подконтрольные Кремлю крымские СМИ готовят сюжеты на день выборов.

Читай также: Чубаров объяснил, когда снесут памятники оккупантов в Крыму

“По тому, о чем нас информируют - уже с утра будут показывать сюжеты, как якобы люди в очень таком добром настроении, с большой охотой приходят на участки“, - рассказал Чубаров.

Помимо этого, добавил он, будут сниматься видео с представителями разных национальностей в национальных костюмах, которые якобы в таком виде пришли на голосование.

“Будут показывать людей в национальных костюмах, болгар, немцев, а вот тут крымские татары, а вот украинцы в вышиванках, вот эти сюжеты все готовятся“, - уточнил Чубаров.

Напомним, глава Меджлиса Рефат Чубаров считает, что власти Украины должны наказать людей, которые способствовали оккупации полуострова и помогали российским оккупантам.