Дом Авакова пикетировали несколько десятков человек

Участники акции требуют отставки министра.

В воскресенье, 11 марта, к дому министра внутренних дел Арсена Авакова организовали автопробег.

Об этом сообщает Hromadske.

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Участники акции выступают против “произвола“ полиции. В частности, они возмущены силовым разгоном палаточного городка под Радой.

Несколько десятков человек под домом министра развернули плакаты, подняли флаги Украины и выкрикивают лозунги, требуют отставки министра.

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Такими бумажками обклеили забор Авакова rbc.ua

“Аваков, выходи!“, - скандировали участники акции, часть из которых на место привезла и рюкзаки МВД, намекая на до сих пор нераскрытое дело о растрате средств при закупке снаряжения для подразделений Нацгвардии. Также на плакатах было имя Ирины Ноздровской - убитой правозащитницы, которая добилась наказания для убийцы своей сестры.

Авакова также обвиняют в провал реформ, приобретении многотысячной недвижимости за рубежом и тому подобном. В связи с этим украинцы в Италии должны выйти на пикет под виллу министра МВД, которую он приобрел в 2017 году.

Напомним, 4 февраля автоколонна сторонников Михеила Саакашвили приехала к дому президента Украины Петра Порошенко в селе Козин Киевской области.