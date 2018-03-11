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Украина вышла на пятое место на Паралимпиаде

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Во второй день соревнований на Паралимпиаде в Пхенчхане украинская команда завоевала еще одно золото и вышла на пятое место в общекомандном зачете.
Украинские паралимпийцы завоевали уже шесть медалей
Украинские паралимпийцы завоевали уже шесть медалей
EPA/UPG

Вторую золотую медаль принес Максим Яровой, который победил в лыжных гонках на длинной дистанции (15 км).

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Таким образом украинские паралимпийцы завоевали уже шесть медалей:

  • Виталий Лукьяненко - золото в биатлонной гонке на 7,5 км;
  • Максим Яровой - золото в лыжных гонках на длинной дистанции (15 км);
  • Оксана Шишкова - серебро в биатлонной гонке на 6 км;
  • Игорь Рептюх - бронза в биатлонной гонке на 7,5 км;
  • Анатолий Ковалевский - бронза в биатлоне на 7,5 км;
  • Людмила Ляшенко - бронза в биатлонной гонке на 6 км.

Лидируют в командном зачете Паралимпиады Соединенные Штаты, на втором месте - Франция, на третьем - Словакия, на четвертом - Германия, а пятое делят Украина и Канада, которые пока имеют идентичные показатели.

Максим Яровой получил первое паралимпийское золото в своей карьере, хотя на предыдущих играх четыре года назад он выигрывал серебро и две бронзы.

“Яровой Максим вышел на дистанцию последним под номером 29, после отметки 0,75 км он шел шестым“,- указано на сайте украинской паралимпийской сборной.

“Закончил Максим дистанцию абсолютно непобедимым, опередив своего соперника - чемпиона первого дня соревнований (7,5 км короткая дистанция, биатлон) - американца Даниэла Кносена на 43,7 секунды. Третьим стал - серебряный призер чемпионата мира 2017 года в Финстерау- корейский спортсмен - Син Эу Хуан“, - сообщает сайт паралимпийской сборной.

Другой украинец, принимавший участие в лыжных гонках на 15 км - 18-летний Тарас Радь, - занял седьмое место.

В понедельник на Паралимпиаде будут соревноваться женщины на длинной дистанции (15 км) и мужчины (20 км), где также будут представлены украинские спортсмены.

BBC Украина
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Теги: Паралимпиада 2018, Олимпийские игры, медали
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Источник: bbc.co.uk

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Комментариев (1)
wnt    11.03.2018, 17:00
Оценка:  +2
wnt
И почему параолимпийцы часто выступают намного лучше и результативнее, чем их здоровые и более поддерживаемые коллеги?..
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