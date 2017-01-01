Могерини: РФ – больше не стратегический партнер ЕС

До полной реализации Минских соглашений партнерство между Европейским Союзом и Россией будет существенно сокращенным.

Верховная представительница ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини заявила, что Евросоюз делает серьезный вклад в урегулирование конфликта на Донбассе. Об этом она заявила в интервью УНИАН накануне своего визита в Киев.

Говоря об отношениях ЕС и РФ, она отметила, что они существенно сократились с начала конфликта на Донбассе.

“Если раньше Россия была стратегическим партнером для Евросоюза, то “это уже не так“, - заявила Могерини.

По ее словам, залогом потепления отношений ЕС – РФ должна быть реализация Минских соглашений.

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“Понятно, что наши отношения с Россией - это не то, что было, и не то, что могло бы быть: полная реализация Минских соглашений является ключевым элементом любых существенных сдвигов в наших отношениях. Но мы в ЕС знаем, что там, где есть явный интерес ЕС, избирательное взаимодействие с Россией также необходимо“, - добавила она.

Также Могерини отметила, что в ЕС хорошо относятся к идее ввести миротворцев ООН на Донбасс. Однако, она отметила, что решение о такой миссии принимается Советом Безопасности ООН, а не Европейским Союзом как таковым.

Ранее сообщалось, что Порошенко и Гройсман встретятся с Могерини в Киеве 12 марта.