Венгрия заявила об открытии миссии ОБСЕ в Ужгороде

На сайте правительства Венгрии нет информации об открытии представительства ОБСЕ на Закарпатье, в пресс-службе миссии воздержались от комментариев.

В миссию ОБСЕ в Ужгороде будут входить 12 человек

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что ОБСЕ сообщила об открытии представительства наблюдательной миссии на Закарпатье. Об этом сообщает пресс-служба правящей партии Фидес со ссылкой на заявление Сийярто.

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По его словам, он неоднократно консультировался с ОБСЕ и просил, чтобы наблюдатели ОБСЕ присутствовали не только в Донбассе, но на западе для того, так чтобы “венгерское сообщество на Закарпатье не подвергалось нападениям“.

Сийярто уточнил, в пятницу, 9 марта, он получил письмо от генерального секретаря ОБСЕ с сообщением, что организация установила постоянное присутствие в Ужгороде.

Он добавил, что в миссию будут входить 12 человек.

На сайте правительства Венгрии пока нет информации об открытии представительства наблюдательной миссии ОБСЕ на Закарпатье. В пресс-службе ОБСЕ не стали комментировать LIGA.net информацию о введении миссии ОБСЕ на Закарпатье. “Отправьте нам запрос, мы Вам ответим в ближайшее время“, - отметили в пресс-службе.

Обновление

ОБСЕ не сообщала властям Закарпатской области гос о введении постоянной мониторинговой миссии в регион.

"Не было предложений к администрации об открытии постоянной мониторинговой миссии. И администрация не давала согласия", - заявил пресс-секретарь Закарпатской ОГА Ярослав Галас в комментарии Громадське радіо.

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Напомним. 7 марта общество венгров Закарпатья, на офис которого было совершено два нападения, вслед за Будапештом призвало развернуть в области постоянную миссию ОБСЕ.