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Венгрия заявила об открытии миссии ОБСЕ в Ужгороде

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На сайте правительства Венгрии нет информации об открытии представительства ОБСЕ на Закарпатье, в пресс-службе миссии воздержались от комментариев.
В миссию ОБСЕ в Ужгороде будут входить 12 человек
В миссию ОБСЕ в Ужгороде будут входить 12 человек

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что ОБСЕ сообщила об открытии представительства наблюдательной миссии на Закарпатье. Об этом сообщает пресс-служба правящей партии Фидес со ссылкой на заявление Сийярто.

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По его словам, он неоднократно консультировался с ОБСЕ и просил, чтобы наблюдатели ОБСЕ присутствовали не только в Донбассе, но на западе для того, так чтобы “венгерское сообщество на Закарпатье не подвергалось нападениям“.

Сийярто уточнил, в пятницу, 9 марта, он получил письмо от генерального секретаря ОБСЕ с сообщением, что организация установила постоянное присутствие в Ужгороде.

Он добавил, что в миссию будут входить 12 человек. 

На сайте правительства Венгрии пока нет информации об открытии представительства наблюдательной миссии ОБСЕ на Закарпатье. В пресс-службе ОБСЕ не стали комментировать LIGA.net информацию о введении миссии ОБСЕ на Закарпатье. “Отправьте нам запрос, мы Вам ответим в ближайшее время“, - отметили в пресс-службе. 

Обновление

ОБСЕ не сообщала властям Закарпатской области гос о введении постоянной мониторинговой миссии в регион.

"Не было предложений к администрации об открытии постоянной мониторинговой миссии. И администрация не давала согласия", - заявил пресс-секретарь Закарпатской ОГА Ярослав Галас в комментарии Громадське радіо.

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Напомним. 7 марта общество венгров Закарпатья, на офис которого было совершено два нападения, вслед за Будапештом призвало развернуть в области постоянную миссию ОБСЕ.

 

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Теги: Ужгород, ОБСЕ, Закарпатье
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Комментариев (3)
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подолянин    11.03.2018, 19:39
Оценка:  -2
подолянин
Ни украинская власть, ниместное руководство, ни руководство ОБСЕ не знают, а 3акой то сийярто - знает. Абсурд.
MNI1957    11.03.2018, 18:38
Оценка:  -1
MNI1957
правительству некогда хернёй заниматься,они казну пилят
Sheva_46    11.03.2018, 17:34
Оценка:  +1
Sheva_46
Абсурд - МИД Венгрии открывает миссию ОБСЕ в Ужгороде?! Есть венгерский Ужгород или Ужгород уже не Украина?! И никакой реакции МИД Украины - трындец...
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