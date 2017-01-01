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В Харьковской области задержали криминального авторитета

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Мужчину, известного в криминальной среде как Сумбат Тбилисский, задержали в 50 метрах от государственной границы без документов, когда он пытался незаконно попасть на территорию РФ.
Иностранец пытался незаконно пересечь государственную границу вне пункта пропуска
Иностранец пытался незаконно пересечь государственную границу вне пункта пропуска
Прес-служба Держприкордонслужби України

В Харьковской области сотрудники отдела пограничной службы Казачья Лопань задержали гражданина Грузии, известного в криминальной среде как Сумбат Тбилисский. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы в воскресенье, 11 марта.

"В ходе реализации оперативной информации правоохранители Харьковского отряда в 50 метрах от государственной границы обнаружили и задержали иностранца без документов, который пытался незаконно попасть на территорию РФ. Как выяснилось, задержанный является криминальным авторитетом, известным по прозвищу Сумбат Тбилисский", - сообщили пограничники.

В ведомстве отметили, что в Украине мужчину разыскивали в связи с его возможной причастностью к противоправной деятельности на украинской территории.

"Убегая от украинского правосудия, иностранец пытался незаконно пересечь государственную границу вне пункта пропуска. В отношении задержанного составлены необходимые протоколы. Гражданин Грузии передан представителям Нацполиции", - уточнили в Госпогранслужбе.

Ранее в Житомирской области полиция задержала "вора в законе" по прозвищу Полик. После задержания ему пришлось покинуть территорию Украины.

Эта же новость на Корреспондент
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Теги: Харьковская область, криминал, задержание, грузин, пограничники, Криминальные авторитеты, Госпогранслужба
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