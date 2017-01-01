В Харьковской области задержали криминального авторитета

Мужчину, известного в криминальной среде как Сумбат Тбилисский, задержали в 50 метрах от государственной границы без документов, когда он пытался незаконно попасть на территорию РФ.

В Харьковской области сотрудники отдела пограничной службы Казачья Лопань задержали гражданина Грузии, известного в криминальной среде как Сумбат Тбилисский. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы в воскресенье, 11 марта.

"В ходе реализации оперативной информации правоохранители Харьковского отряда в 50 метрах от государственной границы обнаружили и задержали иностранца без документов, который пытался незаконно попасть на территорию РФ. Как выяснилось, задержанный является криминальным авторитетом, известным по прозвищу Сумбат Тбилисский", - сообщили пограничники.

В ведомстве отметили, что в Украине мужчину разыскивали в связи с его возможной причастностью к противоправной деятельности на украинской территории.

"Убегая от украинского правосудия, иностранец пытался незаконно пересечь государственную границу вне пункта пропуска. В отношении задержанного составлены необходимые протоколы. Гражданин Грузии передан представителям Нацполиции", - уточнили в Госпогранслужбе.

Ранее в Житомирской области полиция задержала "вора в законе" по прозвищу Полик. После задержания ему пришлось покинуть территорию Украины.