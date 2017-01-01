Туриста, который несколько дней назад исчез в Карпатах, нашли живым

Туриста из Киева, который четыре дня назад отделился от группы и исчез в Карпатах, в воскресенье утром нашли спасатели. Он живой.

Туриста из Киева, который четыре дня назад отделился от группы и исчез в Карпатах, в воскресенье утром спасатели. Мужчина жив, его состояние удовлетворительное.

7 марта группа туристов, в которую входило четыре человека, вышла на гору Поп Иван Черногорский, одну из самых высоких вершин Украинских Карпат - высота 2028 м).

Далее туристы двинулись в направлении Говерлы, однако по дороге группа разделилась - один из туристов, мужчина 1990 года рождения - решил идти в сторону горы Ушастый Камень (высота 1864 м), в нескольких километрах от горы Дземброня Верховинского района.

Телефонной связи с мужчиной не было, и в назначенный день - 9 марта - он не вернулся к намеченной точке.

Ситуация на горе Поп Иван по состоянию на 10 марта: облачно, мелкий снег, видимость ограничена до 20м, ветер западный 14м/с, температура воздуха -4С facebook.com/chornogora.rescue112

10 марта начались его поиски - туриста искали 17 спасателей в четырех поисковых группах в районах гор Ушастый Камень, Смотрич, Поп Иван, долин Чуфрова, Смотрич и Погорилец.

В первый день поиски не дали никаких результатов, и выявить следы мужчины не удалось.

Читай также: В Карпатах нашли потерявшихся туристов из Швейцарии

На следующий день спасательная операция продолжилась и в воскресенье около 11 часов пропавшего туриста нашли в долине Шешорской.

Впоследствии его друзья рассказали Новому времеми, что киевлянин заблудился в горах и решил спрятаться в хижине, предусмотренной специально для убежища туристов. Там он провел несколько дней, пока его не нашли спасатели.

Кроме того, что его состояние удовлетворительное, больше деталей о здоровье туриста не сообщается.

Спасатели предупреждают об опасности одиночных восхождений на Черногорский хребет facebook.com/chornogora.rescue112

Читай также: В Карпатах спасатели нашли четырех заблудившихся туристов

В последние дни в районе Черногорского хребта фиксировался сильный ветер, из-за которого видимость была ограничена до 20 метров.

Спасатели не рекомендуют осуществлять одиночные восхождения в горы из-за значительной опасности таких походов.

Кроме того, в Карпатах остается высокий риск схода лавин.

Смотри также: В Карпатах на Драгобрате сноубордист ушел от лавины

Это не единственный случай исчезновения туристов в горах за последние недели.

Так, ночью 10 марта спасатели того же Ивано-Франковского управления ГСЧС нашли в районе горы Говерла 12 заблудившихся туристов, которых доставили на ближайшую туристическую базу.

А в декабре 2017 года исчез мужчина, который самостоятельно решил подняться на гору Хомяк. Его тело обнаружили через сутки поисков в одном из потоков.