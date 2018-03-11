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В Одессе Toyota сбила насмерть двух пешеходов

Комментариев: 1
После аварии Toyota врезалась столб.
Авария произошла на ул. Балковской в Одессе
Авария произошла на ул. Балковской в Одессе
Думская

В Одессе водитель Toyota Camry сбил насмерть двух пешеходов. ДТП произошло около 2.00 воскресенья, 11 марта, сообщили в патрульной полиции города.

По данным правоохранителей, на ул. Балковской Toyota Camry, ехавшая со стороны Центрального автовокзала, наехал на двух пешеходов, которые переходили проезжую часть. После аварии Toyota поехала дальше и врезалась столб.

 
 

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“В результате ДТП пешеходы (женщина и мужчина) погибли на месте происшествия. Многочисленные телесные повреждения получил водитель автомобиля. Полиция устанавливает обстоятельства и причины происшествия“, - отметили правоохранители.

Ранее в Киеве нацгвардеец попал под колеса иномарки, когда спешил на помощь сбитому пешеходу.

 

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Теги: ДТП, смерть, Пешеходы, Одесса, авария, жертвы, пешеход
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Комментариев (1)
weatнered    11.03.2018, 16:57
Оценка:  -1
weatнered
БМ, зачем в статье на 3 абзаца писать одно и то же в каждом!
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