Москаль сделал 15 марта выходным на Закарпатье

На Закарпатье годовщина провозглашения Карпатской Украины будет выходным днем. Распоряжение подписал губернатор Закарпатской области Геннадий Москаль.

На Закарпатье четверг, 15 марта, будет выходным днем. Соответствующее распоряжение подписал глава Закарпатской облгосадминистрации Геннадий Москаль, сообщается на его сайте в воскресенье, 11 марта.

Выходной объявлен в связи с годовщиной провозглашения Карпатской Украины.

"15 марта 1939 года Сейм Карпатской Украины провозгласил государственную независимость и принял конституцию, в которой определил государственным языком украинский, государственным флагом - сине-желтый флаг, гербом - изображение медведя с сине-желтыми полосами и трезубцем, а гимном Ще не вмерла Украина. 15 марта 1939 года- одна из самых дат в истории Закарпатья, поэтому в наше время этот день заслуживает того, чтобы быть выходным", - отметил Москаль.

Согласно распоряжению, председателям райгосадминистраций, руководителям предприятий, учреждений и организаций рекомендовано перенести рабочий день с четверга, 15 марта, на одну из суббот апреля, когда по области будет проводиться традиционная весенняя толока.

Ранее Москаль сделал выходным Католическую пасху.