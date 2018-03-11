Москаль сделал 15 марта выходным на Закарпатье
На Закарпатье четверг, 15 марта, будет выходным днем. Соответствующее распоряжение подписал глава Закарпатской облгосадминистрации Геннадий Москаль, сообщается на его сайте в воскресенье, 11 марта.
Выходной объявлен в связи с годовщиной провозглашения Карпатской Украины.
"15 марта 1939 года Сейм Карпатской Украины провозгласил государственную независимость и принял конституцию, в которой определил государственным языком украинский, государственным флагом - сине-желтый флаг, гербом - изображение медведя с сине-желтыми полосами и трезубцем, а гимном Ще не вмерла Украина. 15 марта 1939 года- одна из самых дат в истории Закарпатья, поэтому в наше время этот день заслуживает того, чтобы быть выходным", - отметил Москаль.
Согласно распоряжению, председателям райгосадминистраций, руководителям предприятий, учреждений и организаций рекомендовано перенести рабочий день с четверга, 15 марта, на одну из суббот апреля, когда по области будет проводиться традиционная весенняя толока.
Ранее Москаль сделал выходным Католическую пасху.