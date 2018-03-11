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Москаль сделал 15 марта выходным на Закарпатье

Комментариев: 2
На Закарпатье годовщина провозглашения Карпатской Украины будет выходным днем. Распоряжение подписал губернатор Закарпатской области Геннадий Москаль.
У жителей Закарпатья появился дополнительный выходной
У жителей Закарпатья появился дополнительный выходной
УНН

На Закарпатье четверг, 15 марта, будет выходным днем. Соответствующее распоряжение подписал глава Закарпатской облгосадминистрации Геннадий Москаль, сообщается на его сайте в воскресенье, 11 марта.

Выходной объявлен в связи с годовщиной провозглашения Карпатской Украины.

"15 марта 1939 года Сейм Карпатской Украины провозгласил государственную независимость и принял конституцию, в которой определил государственным языком украинский, государственным флагом - сине-желтый флаг, гербом - изображение медведя с сине-желтыми полосами и трезубцем, а гимном Ще не вмерла Украина. 15 марта 1939 года- одна из самых дат в истории Закарпатья, поэтому в наше время этот день заслуживает того, чтобы быть выходным", - отметил Москаль.

Согласно распоряжению, председателям райгосадминистраций, руководителям предприятий, учреждений и организаций рекомендовано перенести рабочий день с четверга, 15 марта, на одну из суббот апреля, когда по области будет проводиться традиционная весенняя толока.

Ранее Москаль сделал выходным Католическую пасху.

Эта же новость на Корреспондент
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Теги: праздники, Москаль, Закарпатье, праздник, выходные, выходной, Геннадий Москаль, Выходные дни, Закарпатская область
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Комментариев (2)
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Коцман_Бобза    11.03.2018, 19:26
Оценка:  0
Коцман_Бобза
Сепаратист?
подолянин    11.03.2018, 19:34
Оценка:  0
подолянин
Да нет. Подчеркнул именно украинскою историю Закарпатья и нелепость притязаний соседних государств.
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