День в АТО: один боец погиб, двое ранены

На линии соприкосновение сторон сепаратисты вновь нарушили условия перемирия, трижды обстреляв позиции Вооруженных сил Украины. Оба раненных оперативно доставлены в военно-медицинские учреждения.

Сепаратисты трижды за день открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины на Донбассе – ранения получили два военных, еще один погиб. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в вечерней сводке на своей странице в Facebook в воскресенье, 11 марта.

"На донецком направлении в течение дня сохранялась тишина. Несмотря на это, во время выполнения боевого задания по перевозке имущества в результате подрыва погиб украинский военнослужащий. Еще один наш защитник во время проверки минного поля - получил осколочные ранения", - говорится в сообщении.

Оба раненных оперативно доставлены в военно-медицинские учреждения, им оказана необходимая медицинская помощь.

По данным штаба, на луганском направлении сепаратисты из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов вел огонь по укреплениям ВСУ в районе населенных пунктов Троицкое, Луганское и Новозвановка. Вследствие обстрелов в Новозвановке один украинский военнослужащий получил ранение.

Напомним, за минувшие сутки сепаратисты совершили пять обстрелов позиций ВСУ в Донецкой и Луганской областях, один украинский военный ранен.

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