Под Херсоном подрались военные и местные жители

К правоохранителям обратилась женщина, которая сообщила, что ее 20-летнего сына избил неизвестный возле одного из развлекательных заведений в Новой Збурьевке.

Около поселка Новая Збурьевка Херсонской области произошла драка между местными жителями и военными. Как сообщает пресс-центр командования Военно-морских сил ВСУ на своей странице в Facebook, несколько гражданских лиц избили военнослужащего, что спровоцировало драку.

“После чего, находясь в состоянии алкогольного опьянения, гражданские лица приехали на автомобиле марки BMW к военному объекту, где высказывались в адрес военных нецензурной бранью и вели себя агрессивно. В связи с несанкционированным пересечением охранного периметра, согласно служебных инструкций они были задержаны и переданы вызванному наряду Национальной полиции Украины“, – говорится в сообщении.

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Отмечается, что все указанные военнослужащие были трезвые. Сообщается о телесных повреждениях как у военнослужащих, так и гражданских. Материалы переданы в правоохранительные органы.

В полиции уточнили, что инцидент произошел в ночь на 9 марта. К правоохранителям обратилась женщина, которая сообщила, что ее 20-летнего сына избил неизвестный возле одного из развлекательных заведений в Новой Збурьевке.

Полицейские предварительно установили, что по указанному адресу произошла драка, в результате которой неизвестные в камуфляжной форме нанесли потерпевшему повреждения.

“Следствием отрабатывается версия о возможной причастности к данному уголовному правонарушению военнослужащих воинской части, которая дислоцируется в с. Новая Збурьевка“, - говорится в сообщении.

Ранее в соцсетях опубликовали видео камеры наблюдения, на котором видно, как военные бьют гражданских:.

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Автор видео, Вера Годына, так описывает происшествие: “В ночь с 8 на 9 марта военные напали на людей которые зашли в магазин за сигаретами, очевидно что конфликта не было, парни не вступили в драку, они худенькие тихие, один с них 8 числа отмечал свое 20-летие, толпа военных жестоко избили за несколько секунд, 2е парней попали в реанимацию, среди них мой одноклассник, сейчас собираем деньги на его операцию.“

