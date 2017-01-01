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Порошенко о вводе миссии ООН: Сделаю все для этого

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Президент Украины пообещал сделать все для быстрого развертывания миротворческой миссии Организации Объединенных Наций на Донбассе.
Президент Украины Петр Порошенко
Президент Украины Петр Порошенко
Адміністрація президента України
 
Президент Украины Петр Порошенко пообещал сделать все возможное для скорейшего ввода миротворческой миссии ООН на Донбассе.
 
"Буду делать все возможное, чтобы как можно быстрее ввести миротворческую миссию ООН на оккупированном Донбассе. Это – единственный вариант, который может остановить убийства украинцев как гражданских, так и военных, как можно восстановить украинский суверенитет на оккупированном Донбассе", – написал глава государства на своей странице в Facebook вечером 11 марта.
 
Порошенко подчеркнул, что "для этого достаточно, чтобы Россия ушла из оккупированных территорий".
 
 

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Теги: Миротворцы, донбасс, Порошенко, миротворцы ООН
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Источник: korrespondent.net

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