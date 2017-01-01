Беспилотник США облетел Донбасс и Крым

Дрон разведывал обстановку вдоль линии разграничения на Донбассе, а также несколько часов летал от западной точки Крыма вдоль его юго-западного и южного побережья.

Стратегический беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4B в воскресенье, 11 марта, провел разведку вдоль линии разграничения на Донбассе, у побережья Крыма и Краснодарского края РФ, сообщает Интерфакс

Американский дрон с бортовым номером 05-2024 несколько часов летал по линии от западной оконечности Крыма вдоль его юго-западного и южного побережья, а также побережья Краснодарского края РФ вплоть до Сочи.

Кроме этого, в течение около четырех часов он проводил очередную разведку вдоль линии разграничения на Донбассе, в ходе которого несколько раз подлетал на расстояние приблизительно от 40 до 60 км к границе с Россией.





Беспилотник США провел разведку на Донбассе Беспилотник находился на высоте 16,1 тысячи метров, полет проходил на скорости около 700 км/ч.

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