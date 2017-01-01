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Беспилотник США облетел Донбасс и Крым

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Дрон разведывал обстановку вдоль линии разграничения на Донбассе, а также несколько часов летал от западной точки Крыма вдоль его юго-западного и южного побережья.
Американский беспилотник RQ-4B
Американский беспилотник RQ-4B
Global Hawk Country
 
Стратегический беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4B в воскресенье, 11 марта, провел разведку вдоль линии разграничения на Донбассе, у побережья Крыма и Краснодарского края РФ, сообщает Интерфакс.
 
Американский дрон с бортовым номером 05-2024 несколько часов летал по линии от западной оконечности Крыма вдоль его юго-западного и южного побережья, а также побережья Краснодарского края РФ вплоть до Сочи. 
 
Кроме этого, в течение около четырех часов он проводил очередную разведку вдоль линии разграничения на Донбассе, в ходе которого несколько раз подлетал на расстояние приблизительно от 40 до 60 км к границе с Россией. 
 
Беспилотник находился на высоте 16,1 тысячи метров, полет проходил на скорости около 700 км/ч.

Беспилотник США провел разведку на Донбассе
 
Напомним, беспилотник RQ-4В Global Hawk регулярно используется для проведения разведки вблизи территорий ДНР и ЛНР, а также побережья Крыма и Краснодарского края РФ. Только с начала марта он осуществил не менее шести таких полетов.

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Теги: США, Крым, донбасс, беспилотник, разведка
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Источник: korrespondent.net

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