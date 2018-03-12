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Украина хочет запускать ракеты из Австралии

Комментариев: 2
Для космодрома нужно 5-7 тысяч квадратных километров земли. Его строительство могут оплатить частные инвесторы и партнеры Австралии.
Украина сделала Австралии "космическое" предложение
Украина сделала Австралии "космическое" предложение
gettyimages.co.uk

Украинское правительство предлагает начать выводить ракеты на орбиту с территории Австралии. Предложение рассматривают в австралийском парламенте, сообщает The West Australian

Как отмечается, Государственное космическое агентство Украины предложило построить космодром около авиабазы на западе Австралии в округе Кимберли.  

Заявку подали в 2016 году. Посол Украины в Австралии Николай Кулинич говорит, что у Украины есть технические знания и долгая история в глобальной космической гонке.  

"Предложение очень реалистичное. Украина могла бы провести запуск завтра утром, если бы была площадка. Мы предлагаем своих людей и свой опыт, если у Австралии есть земля для использования", - сказал Кулинич.  

Для космодрома нужно 5-7 тысяч квадратных километров земли. Его строительство могут оплатить частные инвесторы и партнеры Австралии.  

Федеральное и государственное правительства Австралии сначала должны поддержать предложение Украины, также нужны разрешения от экологических служб.

Напомним, американская частная космическая компания SpaceX будет готова выполнить первые полеты к Марсу уже в 2019 году.

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Теги: космос, Австралия, ракета, космодром
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Riga_old    12.03.2018, 09:13
Оценка:  -3
Riga_old
на луне .. так сразу стройте.. Может проще Украину перевезти в Австралию ..
Yzenykkrasavchik    12.03.2018, 08:47
Оценка:  +2
Yzenykkrasavchik
Поехали!!!
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