На Березняках неадекватный мужчина "избил" маршрутку и авто

Хулиган был задержан.

Мужчина, предположительно, находился под действием наркотиков Скриншот из видео

В Киеве в Днепровском районе на одной из улиц жилмассива Березняки засняли на видео мужчину, который вел себя неадекватно. В частности, агрессивный киевлянин бегал в одной футболке по проезжей части и наносил удары по проходящему мимо маршрутному автобусу и припаркованной машине.

Об этом сообщает Киев оперативный.

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“Примерно в 17:30 по Березнякам бегал неадекватный мужчина и бил все и всех на своем пути“, - говорится в сообщении.

Отмечается, что после хулиганских выходок мужчина был задержан.

“Запаковали в районе рынка Березняки, там еще второй под бутиратом бегал, орал неподалеку, тоже паконули!“, - сообщают пользователи.

В комментариях к посту сообщества на Facebook пользователи соцсетей пишут, что нарушитель, вероятно, наркоман.

На Березняках мужчина бегал по проезжей части и "бил" тр... 0:00 / 00:11

Напомним, 19 февраля в Днепре голый мужчина бегал по парковке с ножом, устроил пожар и поцарапал машины.