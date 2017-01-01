На Березняках неадекватный мужчина "избил" маршрутку и авто
В Киеве в Днепровском районе на одной из улиц жилмассива Березняки засняли на видео мужчину, который вел себя неадекватно. В частности, агрессивный киевлянин бегал в одной футболке по проезжей части и наносил удары по проходящему мимо маршрутному автобусу и припаркованной машине.
Об этом сообщает Киев оперативный.
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“Примерно в 17:30 по Березнякам бегал неадекватный мужчина и бил все и всех на своем пути“, - говорится в сообщении.
Отмечается, что после хулиганских выходок мужчина был задержан.
“Запаковали в районе рынка Березняки, там еще второй под бутиратом бегал, орал неподалеку, тоже паконули!“, - сообщают пользователи.
В комментариях к посту сообщества на Facebook пользователи соцсетей пишут, что нарушитель, вероятно, наркоман.
Напомним, 19 февраля в Днепре голый мужчина бегал по парковке с ножом, устроил пожар и поцарапал машины.