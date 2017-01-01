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Под Донецком боевики обстреляли сотрудников фильтровальной станции

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Обстрел произошел в 7 часов утра.
Сотрудники, к счастью, не пострадали
Сотрудники, к счастью, не пострадали
сепаратистское издание

В Донецкой области в понедельник, 12 марта, под обстрел со стороны незаконных вооруженных формирований попал автомобиль ГАЗ-53, который перевозил сменный персонал на Донецкую фильтровальную станцию.

Об этом сообщила пресс-служба КП компания Вода Донбасса.

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“Сегодня в 7 часов попал под обстрел автомобиль ГАЗ-53 (вахтовка), который перевозил сменный персонал на Донецкую фильтровальную станцию“, – говорится в сообщении.

Сотрудники ДФС не пострадали. Но в результате обстрела пробит радиатор автомобиля.

В результате обстрела пробит радиатор автомобиля
В результате обстрела пробит радиатор автомобиля
voda.dn.ua

Напомним, 2 марта работа Донецкой фильтровальной станции была приостановлена из-за короткого замыкания, произошедшего в результате боевых действий.

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Теги: Донецк, вода, Донбасс, водоснабжение, обстрел, новости Донбасса
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