Под Донецком боевики обстреляли сотрудников фильтровальной станции

Обстрел произошел в 7 часов утра.

Сотрудники, к счастью, не пострадали сепаратистское издание

В Донецкой области в понедельник, 12 марта, под обстрел со стороны незаконных вооруженных формирований попал автомобиль ГАЗ-53, который перевозил сменный персонал на Донецкую фильтровальную станцию.

Об этом сообщила пресс-служба КП компания Вода Донбасса.

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“Сегодня в 7 часов попал под обстрел автомобиль ГАЗ-53 (вахтовка), который перевозил сменный персонал на Донецкую фильтровальную станцию“, – говорится в сообщении.

Сотрудники ДФС не пострадали. Но в результате обстрела пробит радиатор автомобиля.

В результате обстрела пробит радиатор автомобиля voda.dn.ua

Напомним, 2 марта работа Донецкой фильтровальной станции была приостановлена из-за короткого замыкания, произошедшего в результате боевых действий.