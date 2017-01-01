Появилось видео, как Левченко пытался сжечь коммунальщиков

Для поджога депутат применил коктейль Молотва.

В сети Интернет появилось видео, на котором зафиксирован момент пытки поджога сотрудников коммунальных служб, совершенной народным депутатом от партии Свобода Юрием Левченко (внефракционным). Инцидент произошел в Шевченковском районе Киева на Татарке 9 марта в ходе конфликта из-за демонтажа незаконно построенных гаражей сотрудниками КП Киевблагоустрий.

Видеоролик был опубликован на YouTube-канале проекта Буквы.

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На видео видно, как нардеп Юрий Левченко подходит к группе агрессивно настроенных людей с каким-то предметом в руке. Затем скрываясь за спиной одного из людей, производит манипуляции, после чего вспыхивает пламя, и становится ясно, что Левченко зажег “коктейль Молотова“.

Для лучшего понимания ситуации видео смонтировано с добавлением эпизода в замедленном повторе.

Левченко поджигает коктейль Молотова 0:00 / 00:50

Как сообщалось, по мнению политического эксперта, блогера Владимира Макаровского,

метнув 9 марта коктейль Молотова в сотрудников коммунального предприятия, Левченко действовал, как террорист и должен быть привлечен к уголовной ответственности.