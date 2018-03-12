ГПУ сообщила о подозрении судьям Конституционного суда РФ

Председателю Конституционного суда России Валерию Зорькину и еще 18 судьям КС РФ сообщили о подозрении в соучастии в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Генеральная прокуратура сообщила о подозрении председателю и 18 судьям Конституционного суда России. Они обвиняются в пособничестве в аннексии Крыма, написал у себя в Facebook генеральный прокурор Юрий Луценко.

“На основании собранных доказательств 1 марта составлено сообщение о подозрении Председателю и 18 судьям Конституционного Суда Российской Федерации в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.27 ч.3 ст.110 Уголовного кодекса Украины (пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, представителями власти, по предварительному сговору группой лиц, повлекшие тяжкие последствия)“, - написал он.

По словам Луценко, 19 марта 2014 года судьи КС России единогласно признали соответствующим Конституции России так называемый Договор о принятии в РФ Республики Крым и создании в составе РФ новых субъектов.

При этом согласно российской Конституции, без одобрения КС прием новых субъектов в состав России невозможен.

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Таким образом, судьи КС России способствовали представителям власти и российских Вооруженных сил аннексировать полуостров.

6 марта текущего года через курьерскую службу международной доставки и электронную почту указанным лицам были направлены письменные сообщения о подозрении и повестки о вызове для проведения следственных действий на 13 и 19 марта.

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В случае неявки в прокуратуру без уважительных причин подозреваемые будут объявлены в розыск, в суд будет направлено ходатайство о предоставлении разрешения на их задержание.

Напомним, 1 марта Апелляционный суд Киева разрешил осуществлять досудебное расследование против депутата Госдумы РФ Натальи Поклонской.