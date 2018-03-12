Во время описи оружия Рубана вспыхнул боеприпас - СМИ

Пламя быстро потушили, снаряд не взорвался.

Когда правоохранители 8 марта составляли перечень оружия, найденного в автомобиле руководителя Центра освобождения пленных Офицерский корпус Владимира Рубана, один из снарядов внезапно загорелся.

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Эту информацию Украинской правде подтвердили три независимых друг от друга источника. Также СМИ опубликовало видео инцидента.

Очевидно, что пожар возник вследствие воспламенения порохового заряда. Причина неизвестна. Пламя вовремя потушили, никто не пострадал.

Напомним, Рубана задержали на линии разграничения в микроавтобусе, полным оружия. Он утверждает, что был нанят офицером с позывным Кедр в качестве проводника и водителя для перевозки мебели, об оружии он якобы не знал.

Рубана арестовали на два месяца без права на залог. Ему меняют ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 258 (подготовка террористического акта), ч. 1 ст. 263 (ношение, хранение, приобретение, изготовление, ремонт, передача или сбыт огнестрельного оружия (кроме гладкоствольного охотничьего), боевых припасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения) УК.

Сам он считает, что все это дело - “подстава“ спецслужб.