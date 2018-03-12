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Во время описи оружия Рубана вспыхнул боеприпас - СМИ

Спецтема: Дело Рубана
Комментариев: 3
Пламя быстро потушили, снаряд не взорвался.
Во время задержания Рубана произошло ЧП
Во время задержания Рубана произошло ЧП
gordonua.com

Когда правоохранители 8 марта составляли перечень оружия, найденного в автомобиле руководителя Центра освобождения пленных Офицерский корпус Владимира Рубана, один из снарядов внезапно загорелся.

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Эту информацию Украинской правде подтвердили три независимых друг от друга источника. Также СМИ опубликовало видео инцидента.

Очевидно, что пожар возник вследствие воспламенения порохового заряда. Причина неизвестна. Пламя вовремя потушили, никто не пострадал.

Напомним, Рубана задержали на линии разграничения в микроавтобусе, полным оружия. Он утверждает, что был нанят офицером с позывным Кедр в качестве проводника и водителя для перевозки мебели, об оружии он якобы не знал.

Рубана арестовали на два месяца без права на залог. Ему меняют ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 258 (подготовка террористического акта), ч. 1 ст. 263 (ношение, хранение, приобретение, изготовление, ремонт, передача или сбыт огнестрельного оружия (кроме гладкоствольного охотничьего), боевых припасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения) УК.

Сам он считает, что все это дело - “подстава“ спецслужб.

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Теги: Рубан, пожар, оружие, видео
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Комментариев (3)
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diver117    12.03.2018, 15:42
Оценка:  +2
diver117
Фото вверху с другой его ходки выложили, более ранней, по которой тоже провели изъятие.
И там и минометы лежат похоже 120-е, под которые сейчас мины везли.
sir1965    12.03.2018, 15:14
Оценка:  0
sir1965
А что его ещё не отпустили под залог или под поручительство?
Экс-диктатор    12.03.2018, 16:01
Оценка:  -3
Экс-диктатор
начал "сотрудничать с администрацией" и разрешили понемногу уничтожать улики?
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