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СБУ проводит массовые обыски по Украине: ищут пособников РФ

Комментариев: 10
Во время обысков изъято оружие, взрывчатка и пропагандистские материалы.
десятки обысков проводятся одновременно в разных областях страны
десятки обысков проводятся одновременно в разных областях страны
president.gov.ua

Служба безопасности Украины в понедельник, 12 марта, проводит более 25 санкционированных обысков в разных регионах Украины у лиц, которые способствуют стране-агрессору в проведении антиукраинских акций.

Об этом сообщила спикер СБУ Елена Гитлянская.

“Во время обысков изъяты пропагандистские материалы, оружие, взрывчатка и многие другие доказательства подрывной работы против нашей страны“, – написала Гитлянская.

В частности, обыски прошли и у представителей СМИ.

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“К сожалению, среди этих граждан есть те, кто имеет отношение к журналистскому цеху, но принадлежность к профессии не может быть индульгенцией от законной ответственности за антигосударственные действия. Поэтому просим вас не давать преждевременные оценки до обнародования всех материалов“, – добавила она.

Спикер СБУ заверила, что более подробная информация будет обнародована на сайте ведомства после завершения всех процессуальных действий.

Напомним, на прошлой неделе СБУ задержала руководителя Центра освобождения пленных Владимира Рубана с арсеналом оружия на Донбассе. Его подозревают в подготовке терактов. Суд арестовал Рубана на два месяца без права внесения залога.

 

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Теги: СБУ, оружие, пропаганда, Журналисты, обыск, обыски
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Комментариев (10)
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Глод    12.03.2018, 16:36
Оценка:  0
Глод
ГБ не дремлет.
Yzenykkrasavchik    12.03.2018, 16:18
Оценка:  0
Yzenykkrasavchik
И у каждого задержаного методичка и обязательно георгиевская ленточка. Плохо пишишь в соцсетях про власть, то ты сразу значит ведешь антигосударственную деятельность. Под арест на 2 месяца, потом суды будут продлевать твой арест пока не сознаешься. Поэтому Порошенко самый лучший президент на планете
подолянин    12.03.2018, 15:50
Оценка:  +2
подолянин
Давно пора. Поки півень в дупу не клюне, всі сплять
BanZaRashizm    12.03.2018, 15:16
Оценка:  +1
BanZaRashizm
Церкви МП уже все проверили? Ничего не нашли?
Spiarmint    12.03.2018, 15:14
Оценка:  +5
Spiarmint
Плохо ищут
Экс-диктатор    12.03.2018, 15:15
Оценка:  -3
Экс-диктатор
ВООБЩЕ не ищут...
т.к. крупнейший олигархический налогоплательщик в бюджет РФ еще в шоколаде
Lenz    12.03.2018, 15:20
Оценка:  +3
Lenz
ты прям бинго.. какой то , всезнайка дагадайка разгадайка)))) а ваще СБУ работает , ВСУ так же , и это очень радует что в нашей стране зачищают и защищают от засранцев.
Экс-диктатор    12.03.2018, 15:33
Оценка:  -3
Экс-диктатор
только при этом самые ЖИРНЫЕ из них почему-то становятся жирнее и ЖИРНЕЕ...
а ботики - они всегда будут рады чему скомандуют изображать всенародное ликование
Улан    12.03.2018, 15:14
Оценка:  -12
Улан
1937г?
texst    12.03.2018, 15:15
Оценка:  +16
texst
И кто бы говорил? Пойди бюст сралина протри.
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