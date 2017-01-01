Могерини: Газпром должен выполнить обязательства перед Нафтогазом

Федерика Моргерини потребовала от российского Газпрома выполнения обязательств перед Нафтогазом.

Вице-президент Еврокомиссии Федерика Моргерини заявила, что российский Газпром должен уважать свои обязательства перед Нафтогазом. Заявление прозвучало 12 марта 2018 года на брифинге в Киеве, сообщает Интерфакс-Украина.

После встречи с премьер-министром украины Владимиром Гройсманом, верховный представитель ЕС Федерика Моргерини провела совместный с премьером брифинг в столице Украины.

“Мы обсудили с премьер-министром недавнее решение Газпрома остановить уже оплаченные поставки газа в Украину. Мы пришли к согласию в том, что Газпром должен уважать свои контрактные обязательства. Европейская комиссия проводит интенсивные дискуссии с участием вице-президента Мароша Шефчовича, чтобы достичь позитивного решения этого вопроса“, - заявила Федерика.

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Дело Нафтогаза и Газпрома дошло до суда в Стокгольмском арбитраже, после чего Газпром вернул Нафтогазу предоплату за март и отказался поставлять газ в этом месяце.

Напомним, 7 марта Газпром предложил Нафтогазу обсудить расторжение всех контрактов.